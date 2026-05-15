Sokół, Kukon i AMEN HEWRA ogłosili supergrupę SKOK. Pierwszy singiel na bicie Magiery

2026.05.15

Sokół, Kukon oraz AMEN HEWRA oficjalnie połączyli siły, tworząc nowy projekt pod nazwą SKOK. Informacja o supergrupie szybko obiegła polską scenę hip-hopową, wywołując duże zainteresowanie zarówno wśród fanów klasycznego rapu, jak i młodszego pokolenia słuchaczy.

Projekt od jakiegoś czasu był zapowiadany w kuluarach, jednak dopiero teraz artyści potwierdzili jego istnienie, publikując pierwszy materiał promocyjny.

SKOK to połączenie trzech różnych stylów i doświadczeń. Każdy z artystów wnosi do projektu własną estetykę:

  • Sokół – klasyczna warszawska szkoła rapu i storytelling
  • Kukon – emocjonalny, nowoczesny styl i alternatywne brzmienia
  • AMEN HEWRA – eksperymentalne podejście i undergroundowy klimat

To zestawienie sprawia, że SKOK już na starcie określany jest jako jeden z najbardziej nieoczywistych projektów ostatnich lat.

Pierwsze informacje o projekcie

Według dostępnych informacji, supergrupa rozpoczęła współpracę nad wspólnym materiałem, który ma łączyć różne generacje polskiego rapu. Wcześniej pojawiały się jedynie nieoficjalne teasery i plotki, jednak teraz projekt został potwierdzony.

Pierwsze zapowiedzi wskazują, że SKOK ma być czymś więcej niż jednorazowym singlem – mówi się o pełnoprawnym projekcie muzycznym.

Reakcje fanów i scena hip-hopowa

Informacja o współpracy Sokół – Kukon – AMEN HEWRA spotkała się z dużym entuzjazmem. Fani podkreślają, że to jedno z najbardziej nietypowych połączeń ostatnich lat, które może przełamać gatunkowe schematy.

W sieci pojawiły się opinie, że SKOK ma potencjał, aby połączyć różne nurty polskiego rapu w spójną, choć nieoczywistą całość.

