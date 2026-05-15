Poznaliśmy kolejność występów w finale Eurowizja. Kiedy zaśpiewa Alicja Szemplińska?

Polka wystąpi w drugiej połowie finału

2026.05.15

opublikował:

alicja

Fani Eurowizji 2026 poznali już oficjalną kolejność startową wielkiego finału. Po dwóch emocjonujących półfinałach organizatorzy konkursu ujawnili, w jakiej kolejności na scenie w Wiedniu zaprezentują się wszyscy finaliści. Polskich widzów najbardziej interesuje oczywiście występ Alicja Szemplińska. Wiadomo już, kiedy reprezentantka Polski wykona utwór „Pray”.

Alicja Szemplińska wystąpi w drugiej połowie finału

Polska reprezentantka już wcześniej wylosowała drugą połowę finału, co oznaczało, że mogła otrzymać numer startowy od 13 do 24. Ostatecznie organizatorzy zdecydowali, że Alicja Szemplińska wystąpi jako 18. uczestniczka sobotniego koncertu.

To pozycja, która przez wielu fanów uznawana jest za korzystną. Występy prezentowane w drugiej części finału często pozostają lepiej zapamiętane przez widzów głosujących pod koniec koncertu.

Alicja pojawi się na scenie po reprezentantce Finlandii i przed występem Litwy.

Czy numer 18 okaże się szczęśliwy dla Polski?

Historia Eurowizji pokazuje, że osiemnasta pozycja startowa potrafi przynosić szczęście. W 2013 roku właśnie z tym numerem konkurs wygrała reprezentantka Danii — Emmelie de Forest.

Fani polskiej reprezentantki liczą, że podobny scenariusz może powtórzyć się również w Wiedniu. Po udanym półfinale i bardzo dobrych reakcjach internautów notowania Alicji Szemplińskiej stale rosną.

Kto otworzy i zamknie finał Eurowizji 2026?

Organizatorzy konkursu tradycyjnie przygotowali kolejność startową tak, aby każdy występ wyróżniał się na tle poprzednich propozycji. Wielki finał otworzy reprezentant Danii, natomiast gospodarze konkursu — Austria — wystąpią jako ostatni, z numerem 25.

Tegoroczna stawka finałowa uznawana jest za jedną z najmocniejszych od lat. W finale zobaczymy zarówno emocjonalne ballady, jak i widowiskowe popowe show oraz rockowe występy.

Kolejność występów w finale Eurowizji 2026

  1. Dania – Søren Torpegaard Lund
  2. Bułgaria – Dara
  3. Ukraina – Leléka
  4. Norwegia – Jonas Lovv
  5. Australia – Delta Goodrem
  6. Rumunia – Alexandra Căpitănescu
  7. Malta – Aidan
  8. Cypr – Antigoni
  9. Albania – Alis
  10. Czechy – Daniel Zizka
  11. Francja – Monroe
  12. Wielka Brytania – Look Mum No Computer
  13. Niemcy – Sarah Engels
  14. Włochy – Sal Da Vinci
  15. Finlandia – Linda Lampenius i Pete Parkkonen
  16. Litwa – Lion Ceccah
  17. Serbia – Lavina
  18. Polska – Alicja Szemplińska
  19. Estonia – Vanilla Ninja
  20. Belgia – Essyla
  21. Grecja – Akylas
  22. Portugalia – Bandidos do Cante
  23. Szwecja – Felicia
  24. Izrael – Noam Bettan
  25. Austria – Cosmó

Polska walczy o sukces na Eurowizji

Występ Alicji Szemplińskiej z utworem „Pray” od początku konkursu wzbudza ogromne emocje wśród polskich fanów. Wielu komentatorów podkreśla, że reprezentantka Polski prezentuje bardzo wysoki poziom wokalny i może liczyć na mocne wsparcie widzów.

Media społecznościowe już teraz pełne są komentarzy przewidujących Polsce miejsce w ścisłej czołówce finału Eurowizji 2026.

Wielki finał już w sobotę

Przed fanami Eurowizji najważniejszy wieczór tegorocznej edycji konkursu. W sobotnim finale wystąpi 25 państw, a zwycięzca zostanie wyłoniony dzięki głosom widzów i jurorów z całej Europy.

Czy numer startowy 18 okaże się dla Polski szczęśliwy? O tym przekonamy się już podczas wielkiego finału Eurowizji 2026

