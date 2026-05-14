Oliwka Brazil spotkała swojego byłego. Chłopak zaśpiewał jej prosto w twarz diss, która na niego nagrała

Oliwka Brazil ponownie wróciła do głośnego utworu „Clown”, w którym otwarcie uderzyła w swojego byłego partnera. Tym razem raperka ujawniła, że po pięciu latach doszło między nimi do niespodziewanego spotkania i szczerej rozmowy.

Numer „Clown” był mocnym dissem na byłego partnera

Kiedy Oliwka Brazil opublikowała utwór „Clown”, wielu słuchaczy od razu zauważyło, że tekst odnosi się do toksycznej relacji oraz zdrady.

Raperka nie ukrywała emocji i w bardzo bezpośredni sposób opisała swoje doświadczenia związane z byłym chłopakiem. Numer szybko stał się jednym z głośniejszych kawałków w jej karierze i wywołał wiele dyskusji wśród fanów.

Oliwka Brazil po latach spotkała byłego chłopaka

Jak ujawniła sama Oliwka Brazil, po kilku latach doszło między nimi do pierwszej rozmowy od czasu rozstania.

Artystka przyznała, że spotkanie było bardzo emocjonalne, ale przebiegło spokojnie i na poziomie.

Największe zaskoczenie wywołał jednak fakt, że były partner miał zaśpiewać jej fragment dissującej go piosenki prosto w twarz.

„Zasłużył na to” – mocne słowa raperki

Według relacji Oliwka Brazil były chłopak zapytał ją, dlaczego zdecydowała się stworzyć taki utwór.

Raperka odpowiedziała, że jej zdaniem zasłużył na taki diss i dodała, że zrobiłaby to ponownie.