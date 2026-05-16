Gitarzysta The Strokes robi sobie przerwę zespołu. Grupa wydała oficjalny komunikat

The Strokes poinformowali, że gitarzysta Nick Valensi zrobi tymczasową przerwę od nadchodzącej światowej trasy koncertowej zespołu. Informacja pojawiła się w mediach społecznościowych grupy i natychmiast wywołała reakcje fanów.

The Strokes ogłosili tymczasową przerwę Nicka Valensiego

Zespół przekazał, że Nick Valensi nie weźmie udziału w części zaplanowanych koncertów w ramach trasy promującej nowy album „Reality Awaits”.

W oficjalnym komunikacie muzycy napisali:

„Nick zrobi sobie tymczasową przerwę w zaplanowanej trasie, ale z niecierpliwością czekamy na jego powrót”.

The Strokes nie podali jednak dokładnego powodu nieobecności gitarzysty.

Steve Schiltz zastąpi Valensiego podczas trasy

W miejsce Nicka Valensiego na scenie pojawi się Steve Schiltz – gitarzysta zespołu Longwave i wieloletni znajomy członków The Strokes z początków ich kariery w Nowym Jorku.

Schiltz był związany z nowojorską sceną indie rockową już na początku lat 2000 i zdobył rozpoznawalność dzięki działalności w zespole Longwave.

Nowy album „Reality Awaits” już w czerwcu

The Strokes przygotowują się obecnie do premiery swojego siódmego albumu studyjnego zatytułowanego „Reality Awaits”. Płyta ma ukazać się 26 czerwca.

Do tej pory zespół opublikował dwa utwory promujące wydawnictwo:

„Going Shopping”

„Falling Out Of Love”

Nowy materiał wzbudza mieszane reakcje krytyków, jednak fani liczą na pełnoprawny powrót grupy do koncertowej formy.

Wielka światowa trasa koncertowa The Strokes

Trasa koncertowa The Strokes rozpocznie się występem na festiwalu Bonnaroo 2 czerwca. Następnie grupa zagra serię koncertów w Ameryce Północnej, Europie oraz Japonii.

Jesienią zespół wróci również do Wielkiej Brytanii, gdzie zaplanowano koncerty m.in. w:

Londynie

Manchesterze

Newcastle

Dublinie

Będzie to pierwsza pełna brytyjska trasa The Strokes od około 20 lat.