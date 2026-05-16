Tove Lo zapowiada nowy album „Estrus”

Tove Lo przyznała, że inspiracją do stworzenia albumu były osobiste doświadczenia

2026.05.16

Tove Lo oficjalnie wraca z nową muzyką. Szwedzka gwiazda popu ogłosiła premierę swojego szóstego albumu studyjnego zatytułowanego „Estrus”. Krążek ukaże się 18 września 2026 roku nakładem Pretty Swede Records i Virgin Music Group. Razem z zapowiedzią płyty artystka udostępniła nowy singiel „I’m Your Girl Right?” oraz ogłosiła światową trasę koncertową na 2026 rok.

„I’m Your Girl Right?” to pierwszy singiel z albumu „Estrus”

Nowy utwór „I’m Your Girl Right?” utrzymany jest w sensualnym, klubowym klimacie i zapowiada bardziej emocjonalne oraz intymne brzmienie nadchodzącej płyty. Fani Tove Lo już zwracają uwagę na letni vibe, elektroniczne inspiracje i charakterystyczny styl wokalistki.

Tove Lo nagrywała album w Szwecji i Los Angeles

Prace nad albumem odbywały się w Los Angeles, Sztokholmie oraz niewielkiej szwedzkiej wiosce rybackiej, gdzie artystka spędzała wakacje w dzieciństwie. Nad produkcją materiału pracowali Ludvig Söderberg, Elvira Anderfjärd i Luka Kloser. Gościnnie na albumie pojawi się także Stromae.

Tove Lo przyznała, że inspiracją do stworzenia albumu były osobiste doświadczenia związane między innymi z depresją, zaburzeniami odżywiania, rozstaniami i problemami rodzinnymi.

„Estrus to zwierzę w rui. To pierwotne. To mój umysł i ciało pragną różnych rzeczy, pragną wszystkiego. Na tym albumie nie ma dobrych rad… tylko mnóstwo uczuć, żadnych rozwiązań”.

Tracklista albumu „Estrus”

Pełna lista utworów prezentuje się następująco:

  1. „a lot of feelings, no solutions”
  2. „I’m your girl right?”
  3. „if I could I would”
  4. „des fleurs x stromae”
  5. „DNH”
  6. „F.A.M.T”
  7. „I’m the cake”
  8. „the bad one”
  9. „die for my art with a lonely heart”
  10. „are we on a break”
  11. „idiot”
  12. „roomie”
  13. „source of life”

Tove Lo ruszy w światową trasę koncertową

Wraz z premierą albumu „Estrus” artystka zapowiedziała także światową trasę koncertową, która obejmie koncerty w Europie i Ameryce Północnej. Szczegóły dotyczące dat i miast mają zostać ujawnione w najbliższych tygodniach.

