Nick Cave & The Bad Seeds pracują nad nową muzyką. „Bawią się” w studiu i myślą o kolejnym albumie

Nick Cave ujawnił, że on i The Bad Seeds spędzają czas w studiu, „bawiąc się” materiałem i mają „mglisty pomysł” na stworzenie nowej płyty. Choć zespół nie potwierdza jeszcze oficjalnych planów wydawniczych, wszystko wskazuje na to, że prace nad następcą albumu „Wild God” już się rozpoczęły.

Nick Cave o pracy w studiu: „Może powstanie nowa płyta”

Informacje pojawiły się na blogu Red Hand Files, gdzie artysta odpowiedział na pytanie fana dotyczące jego codziennej rutyny. Muzyk opisał swój rytm dnia, a następnie zdradził, że po przebudzeniu udaje się do studia w Islington.

„Dziś rano jadę do Islington, żeby trochę poszperać w studiu”

Nick Cave podkreślił, że obecne sesje z The Bad Seeds mają luźny, eksperymentalny charakter i opierają się na „mglistym pomyśle stworzenia nowej płyty”.

The Bad Seeds wracają do studia po albumie „Wild God”

Ostatni album zespołu, „Wild God”, ukazał się w 2024 roku i był 18. studyjnym wydawnictwem grupy. Po dwóch latach muzycy ponownie spotykają się w studiu, choć na ten moment bez oficjalnych zapowiedzi nowego projektu.

Nick Cave & The Bad Seeds koncertują w Europie

Zespół pozostaje aktywny koncertowo i w najbliższych miesiącach wystąpi na wielu dużych scenach w Europie. W planach są m.in. koncerty w Brighton (Preston Park) i Dublinie (Malahide Castle), a także występy na festiwalach takich jak Mad Cool, NOS Alive, Open’er czy Øya.

W trasie towarzyszyć im będą m.in. The Flaming Lips oraz English Teacher.

Nick Cave aktywny także poza zespołem

W ostatnim czasie Nick Cave pojawił się gościnnie na albumie Flea z Red Hot Chili Peppers oraz Thoma Yorke’a z Radiohead. Artysta nagrał również nową wersję utworu „Red Right Hand” na potrzeby produkcji „Peaky Blinders: The Immortal Man”.

Czy nowy album Nick Cave & The Bad Seeds jest w drodze?

Choć na razie mowa jedynie o luźnych sesjach studyjnych, wypowiedzi Nicka Cave’a sugerują, że zespół stopniowo przygotowuje grunt pod kolejny album. Oficjalnych szczegółów należy jednak spodziewać się w późniejszym czasie.