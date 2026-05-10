Łona został radcą prawnym. Raper rozpoczął nowy etap kariery

Legenda polskioej sceny rapowej

Adam Zieliński to jedna z najbardziej charakterystycznych postaci polskiej sceny hip-hopowej. Artysta zadebiutował w 2001 roku albumem „Koniec żartów”, nagranym wspólnie z producentem Webber. Płyta szybko zdobyła uznanie słuchaczy i krytyków, wyróżniając się błyskotliwymi tekstami, humorem oraz nietypowym podejściem do rapu.

Na przestrzeni lat Łona stworzył wiele kultowych utworów, w tym:

„To nic nie znaczy”

„Gdzie tak pięknie?”

„Błąd”

„Wyślij sobie pocztówkę”

„Pan Darek”

Jego twórczość często porusza tematy społeczne, językowe i obyczajowe, dzięki czemu zyskał opinię jednego z najbardziej inteligentnych i oryginalnych polskich raperów.

Łona od ponad dwóch dekad pozostaje jednym z najbardziej cenionych artystów na polskiej scenie muzycznej. W swojej karierze zdobył m.in. nagrody Fryderyki oraz uznanie krytyków muzycznych.

Jego albumy regularnie trafiają do rankingów najlepszych polskich płyt hip-hopowych, a sam artysta ceniony jest za inteligentne teksty, dystans i charakterystyczny styl narracji.

Od rapera do mecenasa

Droga Łony do zawodu radcy prawnego nie była przypadkowa. Muzyk ukończył studia prawnicze na Uniwersytet Szczeciński i od lat podkreślał, że prawo interesowało go równie mocno jak muzyka.

W jednym z wywiadów przyznał, że przez pewien czas zwlekał z oficjalnym wpisem na listę radców prawnych. Jak tłumaczył, zastanawiał się, czy zawód radcy prawnego da się pogodzić z działalnością artystyczną oraz scenicznym wizerunkiem rapera.

Łona podkreślał jednak, że aplikacja radcowska była dla niego bardzo ważnym doświadczeniem, a etyka zawodu i wartości związane z wykonywaniem profesji prawniczej są mu wyjątkowo bliskie.

OIRP Szczecin powitała Łonę

7 maja 2026 roku Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie poinformowała o oficjalnym wpisaniu Adama Zielińskiego na listę radców prawnych.

W opublikowanym komunikacie przedstawiciele izby napisali:

„Witamy pana mecenasa w naszym gronie i życzymy samych sukcesów zawodowych na scenach teatru prawa i muzycznych”.

Informacja szybko obiegła media społecznościowe i wywołała falę komentarzy internautów. Wielu fanów gratulowało artyście konsekwencji oraz połączenia dwóch pozornie odległych światów — prawa i muzyki.

Łona od lat interesował się prawem autorskim

W swoich wcześniejszych wypowiedziach raper wielokrotnie podkreślał, że naturalnym połączeniem jego dwóch pasji jest prawo własności intelektualnej. Jako aktywny muzyk miał okazję obserwować funkcjonowanie branży muzycznej od środka, co jeszcze bardziej zwiększyło jego zainteresowanie tematyką praw autorskich.

Eksperci zwracają uwagę, że doświadczenie sceniczne może okazać się dużym atutem w pracy prawnika specjalizującego się w prawie autorskim, ochronie własności intelektualnej czy obsłudze artystów i twórców.

Fani reagują na nową rolę Łony

W mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo komentarzy gratulujących artyście nowego osiągnięcia. Internauci zwracają uwagę, że historia Łony może inspirować osoby, które chcą łączyć pasję artystyczną z rozwojem zawodowym i edukacją.

Część fanów żartobliwie zauważa również, że teraz polska scena hip-hopowa „ma własnego mecenasa”.