LATO 2026 z Pezetem. „Zachody i zorze” otwierają koncertowy sezon artysty

Pezet oficjalnie wchodzi w sezon letni 2026 z nową energią sceniczną. Raper opublikował teledysk do utworu „Zachody i zorze”, który pochodzi z jego albumu „Muzyka Popularna”. Jednocześnie artysta ogłosił intensywną trasę koncertową obejmującą największe festiwale i wydarzenia plenerowe w Polsce.

„Zachody i zorze” – klimatyczny początek lata

Nowy singiel „Zachody i zorze” to jeden z najbardziej nastrojowych utworów z płyty „Muzyka Popularna”. Kompozycja łączy refleksyjny tekst z letnim, melancholijnym klimatem i emocjonalną produkcją.

Za warstwę muzyczną odpowiada producent Bruno, który stworzył subtelne, przestrzenne brzmienie podkreślające charakter utworu.

Teledysk z Los Angeles

Klimatyczny teledysk do utworu został zrealizowany przez ekipę CACTUS SHOOTS w słonecznym Los Angeles. Obraz podkreśla kontrast między światłem a emocjami zawartymi w utworze, budując filmową narrację o przemijaniu, wspomnieniach i letnich stanach ducha.

Album „Muzyka Popularna” z sukcesem

Album „Muzyka Popularna” osiągnął już status podwójnie platynowej płyty i został nominowany do tegorocznych nagród Fryderyki.

To jeden z najważniejszych projektów w karierze Pezeta, łączący klasyczne brzmienie hip-hopu z nowoczesnymi produkcjami i bardziej osobistym przekazem.

Lato 2026 – wielka trasa koncertowa Pezeta

Premiera teledysku zbiega się z ogłoszeniem letniej trasy koncertowej, podczas której Pezet wystąpi na największych festiwalach i scenach plenerowych w Polsce.

PEZET – LATO 2026 / KONCERTY

08.05 – Rzeszów / Rzeszowskie Juwenalia

16.05 – Białystok / Juwenalia Białystok

29.05 – Warszawa / Orange Warsaw Festival

06.06 – Przytkowice k. Krakowa / Strefa57

20.06 – Siedlce / Before Festival

04.07 – Płock / Polish Hip-Hop Festival

10.07 – Sława / Rap Stacja Festiwal

26.07 – Łódź / Łódź Summer Festival

01.08 – Bielsko-Biała / Rap Południe

15.08 – Olsztyn / Olsztyn Green Festival

04.09 – Białystok / Podlaskie Dla Ciebie Festiwal

Nowe aranżacje i klasyki w jednym secie

Letnia trasa Pezeta będzie łączyć:

utwory z albumu „Muzyka Popularna”,

największe klasyki z jego katalogu,

premierowe aranżacje przygotowane specjalnie na koncerty plenerowe.

Artysta zapowiada bardziej koncertowe, dynamiczne brzmienie, dopasowane do festiwalowej energii i dużych scen.

Letni klimat i emocjonalny przekaz

„Zachody i zorze” symbolicznie otwierają nowy etap sezonu koncertowego, w którym Pezet stawia na emocje, refleksję i atmosferę letnich doświadczeń. Utwór idealnie wpisuje się w estetykę nadchodzących miesięcy – łącząc nostalgię z lekkością i przestrzenią.