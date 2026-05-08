LATO 2026 z Pezetem. „Zachody i zorze” otwierają koncertowy sezon artysty

Pezet oficjalnie wchodzi w sezon letni 2026 z nową energią sceniczną. Raper opublikował teledysk do utworu „Zachody i zorze”, który pochodzi z jego albumu „Muzyka Popularna”. Jednocześnie artysta ogłosił intensywną trasę koncertową obejmującą największe festiwale i wydarzenia plenerowe w Polsce.
„Zachody i zorze” – klimatyczny początek lata
Nowy singiel „Zachody i zorze” to jeden z najbardziej nastrojowych utworów z płyty „Muzyka Popularna”. Kompozycja łączy refleksyjny tekst z letnim, melancholijnym klimatem i emocjonalną produkcją.
Za warstwę muzyczną odpowiada producent Bruno, który stworzył subtelne, przestrzenne brzmienie podkreślające charakter utworu.
Teledysk z Los Angeles
Klimatyczny teledysk do utworu został zrealizowany przez ekipę CACTUS SHOOTS w słonecznym Los Angeles. Obraz podkreśla kontrast między światłem a emocjami zawartymi w utworze, budując filmową narrację o przemijaniu, wspomnieniach i letnich stanach ducha.
Album „Muzyka Popularna” z sukcesem
Album „Muzyka Popularna” osiągnął już status podwójnie platynowej płyty i został nominowany do tegorocznych nagród Fryderyki.
To jeden z najważniejszych projektów w karierze Pezeta, łączący klasyczne brzmienie hip-hopu z nowoczesnymi produkcjami i bardziej osobistym przekazem.
Lato 2026 – wielka trasa koncertowa Pezeta
Premiera teledysku zbiega się z ogłoszeniem letniej trasy koncertowej, podczas której Pezet wystąpi na największych festiwalach i scenach plenerowych w Polsce.
PEZET – LATO 2026 / KONCERTY
- 08.05 – Rzeszów / Rzeszowskie Juwenalia
- 16.05 – Białystok / Juwenalia Białystok
- 29.05 – Warszawa / Orange Warsaw Festival
- 06.06 – Przytkowice k. Krakowa / Strefa57
- 20.06 – Siedlce / Before Festival
- 04.07 – Płock / Polish Hip-Hop Festival
- 10.07 – Sława / Rap Stacja Festiwal
- 26.07 – Łódź / Łódź Summer Festival
- 01.08 – Bielsko-Biała / Rap Południe
- 15.08 – Olsztyn / Olsztyn Green Festival
- 04.09 – Białystok / Podlaskie Dla Ciebie Festiwal
Nowe aranżacje i klasyki w jednym secie
Letnia trasa Pezeta będzie łączyć:
- utwory z albumu „Muzyka Popularna”,
- największe klasyki z jego katalogu,
- premierowe aranżacje przygotowane specjalnie na koncerty plenerowe.
Artysta zapowiada bardziej koncertowe, dynamiczne brzmienie, dopasowane do festiwalowej energii i dużych scen.
Letni klimat i emocjonalny przekaz
„Zachody i zorze” symbolicznie otwierają nowy etap sezonu koncertowego, w którym Pezet stawia na emocje, refleksję i atmosferę letnich doświadczeń. Utwór idealnie wpisuje się w estetykę nadchodzących miesięcy – łącząc nostalgię z lekkością i przestrzenią.