Roxie połączyła siły z Whitem 2115. Singiel „Chciałam Ciebie więcej” zapowiada album „Błękit”

Roxie Węgiel wraca z nowym materiałem, który ma otworzyć kolejny etap jej muzycznej kariery. Najnowszy singiel „Chciałam Ciebie więcej”, nagrany wspólnie z raperem White 2115, to ostatnia zapowiedź nadchodzącego albumu „Błękit”, którego premiera zaplanowana jest na 19 czerwca.

„Chciałam Ciebie więcej” – połączenie popu, rocka i rapu

Nowy utwór Roxie to dynamiczna, energetyczna kompozycja, w której słychać wyraźne inspiracje pop-rockiem oraz nowoczesnym rapem. Charakterystyczne, gitarowe brzmienie łączy się tu z mocnym, emocjonalnym refrenem oraz wyrazistą zwrotką White’a 2115.

To zestawienie dwóch różnych muzycznych światów sprawia, że singiel wyróżnia się na tle dotychczasowych produkcji artystki i pokazuje jej chęć eksperymentowania z brzmieniem.

Album „Błękit” – nowy etap w karierze Roxie

Nadchodzący album „Błękit” zapowiadany jest jako najbardziej dojrzały projekt w dorobku Roxie. Artystka stawia w nim na szczerość i emocjonalną autentyczność, skupiając się na relacjach międzyludzkich, uczuciach oraz wewnętrznych przeżyciach.

Na płycie znajdą się już znane utwory, takie jak:

„Błękit”

„Na Szeroką Wodę”

Całość ma być spójna tematycznie, ale jednocześnie różnorodna muzycznie.

Powrót do żywych brzmień i emocji

Nowy projekt Roxie opiera się na powrocie do bardziej organicznych, „żywych” brzmień. W muzyce słychać:

wyraźne partie gitarowe,

rozbudowane aranżacje,

duży nacisk na melodię,

emocjonalne wokale.

Artystka wykorzystuje pełnię swoich możliwości wokalnych – od delikatnych, subtelnych fraz po mocne, ekspresyjne partie w refrenach i balladach.

Współpraca z White 2115

Duet z White 2115 to jedno z najważniejszych muzycznych wydarzeń związanych z albumem „Błękit”. Połączenie popowej wrażliwości Roxie z rapową stylistyką White’a tworzy kontrast, który nadaje utworowi świeżości i nowoczesnego charakteru.

Tego typu współprace coraz częściej pojawiają się na polskiej scenie muzycznej, łącząc różne gatunki i docierając do szerokiej publiczności.

Pre-order i promocja albumu

Wraz z premierą singla ruszył także pre-order albumu „Błękit”, dostępny na oficjalnej stronie artystki. Wydawnictwo promowane jest jako jeden z najbardziej dopracowanych projektów w jej karierze.

Fani mogą spodziewać się nie tylko nowych utworów, ale również spójnej koncepcji wizualnej i emocjonalnej.