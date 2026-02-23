CGM

Kid Rock grozi dziennikarzom po doniesieniach o biletach za pięć tysięcy dolarów

Kontrowersyjne ceny biletów

2026.02.23

opublikował:

Kid Rock grozi dziennikarzom po doniesieniach o biletach za pięć tysięcy dolarów

Kid Rock ostro skomentował reakcję mediów po ujawnieniu cen biletów na jego nadchodzącą trasę koncertową „Freedom 250”. Artysta stwierdził, że Bóg „ukarze” dziennikarzy z „fałszywych liberalnych mediów”, którzy opublikowali informacje o najwyższych cenach biletów.

Kontrowersyjne ceny biletów

Podczas sprzedaży wejściówek fani byli zaskoczeni, że pakiety „first class” kosztują aż 5 000 dolarów za miejsce w pierwszym rzędzie. Drugi rząd wyceniono na 4 000 dolarów, trzeci na 3 000, czwarty na 2 000, a piąty na 1 000 dolarów. Bilety w dalszych rzędach oraz miejsca na trawniku kosztują znacznie mniej, od 50 do kilkuset dolarów.

Kid Rock wyjaśnił, że pierwsze pięć rzędów obejmuje tylko po cztery miejsca w każdym rzędzie, czyli łącznie 20 „first class” miejsc w halach mieszczących od 15 000 do 25 000 widzów.

Reakcja Kid Rocka na media

Artysta odpisał mediom za pośrednictwem platformy X:

„Fałszywe liberalne media mówią, że pobieram 5 000 dolarów za miejsca w pierwszym rzędzie. Oni doskonale wiedzą, że to nie cała prawda. Zamiast podawać fakty albo informować, że miejsca na trawniku kosztują tylko 50 dolarów, skracają wszystko do nagłówków i klików, by mnie zaatakować — nic nowego.”

Na koniec Kid Rock dodał:

„Będę za nich się modlił, ale wiem, że prędzej czy później Bóg ich ukarze.”

Trasa koncertowa „Freedom 250”

Tour rozpocznie się 1 maja w Dallas w Teksasie, a następnie obejmie dziewięć kolejnych koncertów w Ameryce Północnej. Fani mogą kupić także miejsca na płycie w cenie od 200 do 500 dolarów, w zależności od bliskości sceny.

Tagi


Popularne newsy

Podczas live’a Blueface zapytał Fagatę czy straci z nim dziewictwo…
NEWS

Podczas live’a Blueface zapytał Fagatę czy straci z nim dziewictwo…

Złoty przycisk w pierwszym odcinku nowego sezonu Mam talent. Julia Wieniawa wysłała znakomitą 10-latkę do półfinałów
NEWS

Złoty przycisk w pierwszym odcinku nowego sezonu Mam talent. Julia Wieniawa wysłała znakomitą 10-latkę do półfinałów

Fagata spotka się dziś w nocy z Bluefacem
NEWS

Fagata spotka się dziś w nocy z Bluefacem

Natalisa uczy Blueface’a mówić po polsku: „Jesteś przepiękna (…) Chcę uprawiać z tobą seks”
NEWS

Natalisa uczy Blueface’a mówić po polsku: „Jesteś przepiękna (…) Chcę uprawiać z tobą seks”

Michał Wiśniewski ocenił serial o Dodzie. Artystka nie pozostała dłużna
NEWS

Michał Wiśniewski ocenił serial o Dodzie. Artystka nie pozostała dłużna

Oryginalna wersja „Dead Presidents” Jay-Z trafia na streaming
NEWS

Oryginalna wersja „Dead Presidents” Jay-Z trafia na streaming

Doda dziękuje Agnieszka Woźniak-Starak. Czy to koniec wieloletniego konfliktu?
NEWS

Doda dziękuje Agnieszka Woźniak-Starak. Czy to koniec wieloletniego konfliktu?

Polecane

CGM
Elżbieta Zapendowska ostro o muzyce sanah: „Naprawdę koszmarna”

Elżbieta Zapendowska ostro o muzyce sanah: „Naprawdę koszmarna”

Zapendowska nie po raz pierwszy krytykuje sanah

4 godziny temu

CGM
Doda krytycznie o swoim serialu: „Za dużo miejsca zajęli faceci”

Doda krytycznie o swoim serialu: „Za dużo miejsca zajęli faceci”

„Pamiątka jest bardzo fajna, ale uważam, że to jest za krótkie"

4 godziny temu

CGM
NBA YoungBoy został ojcem. Po raz trzynasty 

NBA YoungBoy został ojcem. Po raz trzynasty 

„My gangster had our baby”

4 godziny temu

CGM
RUSH po raz pierwszy wystąpią w Polsce

RUSH po raz pierwszy wystąpią w Polsce

RUSH ogłasza europejską trasę i pierwszy koncert w Polsce

4 godziny temu

CGM
Wokalista Tame Impala przespał galę Grammy, na której dostał nagrodę

Wokalista Tame Impala przespał galę Grammy, na której dostał nagrodę

„Zapomniałem, że w ogóle są”

6 godzin temu

CGM
Michał Wiśniewski ocenił serial o Dodzie. Artystka nie pozostała dłużna

Michał Wiśniewski ocenił serial o Dodzie. Artystka nie pozostała dłużn ...

"Takim osobom bardzo trudno znaleźć partnera"

6 godzin temu