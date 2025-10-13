Katy Perry i były premier Kanady nie szczędzili sobie czułości na jachcie wokalistki

fot. @aidancullen1 / mat. pras.

Katy Perry i Justin Trudeau rozpalili plotki o swoim romansie do czerwoności, gdy zostali zauważeni w bardzo czułych momentach na jachcie piosenkarki u wybrzeży Kalifornii. Para nie kryła uczuć – pocałunki i przytulenia wprost przyciągały wzrok wszystkich obecnych.

Gorąca sesja na oceanie

Na najnowszych zdjęciach Katy Perry w eleganckim czarnym kostiumie kąpielowym i Justin Trudeau w samych dżinsach, przytulają się pokładzie jachtu. Były kanadyjski premier delikatnie obejmował Perry, a ona odwzajemniała czułość, opleciona wokół jego szyi. Z relacji świadków wynika, że intymne chwile miały miejsce u wybrzeży Santa Barbara (zdjęcia można zobaczyć TUTAJ).

Jak to wszystko się zaczęło

Spekulacje o związku Perry i Trudeau pojawiły się już w lipcu, po intymnej kolacji w Montrealu, spacerze po Mount Royal Park oraz wizycie kanadyjskiego premiera na koncercie piosenkarki podczas trasy „Lifetimes” w Kanadzie.

Nowy rozdział po zakończonych związkach

Katy Perry rozstała się z długoletnim narzeczonym Orlando Bloomem w czerwcu, a Justin Trudeau zakończył małżeństwo z Sophie Grégoire w 2023 roku po 18 latach. Wygląda na to, że oboje rozpoczęli nowy rozdział w życiu i robią to z rozmachem – zarówno na lądzie, jak i na morzu.