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Nie żyje Oliver Tree. Muzyk zginął w tragicznej katastrofie lotniczej w Brazylii

Artysta miał 32 lata

2026.06.15

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olivier Tree 2026

Według doniesień zagranicznych mediów, 14 czerwca w Rio de Janeiro doszło do tragicznego wypadku lotniczego, w którym zginęło sześć osób. Wśród ofiar miał znajdować się amerykański artysta Oliver Tree, znany z takich hitów jak „Life Goes On” czy „Miss You”. Muzyk miał 32 lata.

Katastrofa dwóch śmigłowców nad Rio de Janeiro

Jak wynika z przekazywanych informacji, nad Rio de Janeiro doszło do zderzenia dwóch śmigłowców. Jeden z nich miał rozbić się na placu, na którym znajdowały się pojazdy elektryczne, co doprowadziło do wybuchu pożaru.

Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe, które rozpoczęły akcję zabezpieczania terenu oraz wyjaśniania okoliczności tragedii. Według wstępnych ustaleń w katastrofie zginęło sześć osób.

Oliver Tree wśród ofiar katastrofy

Z informacji publikowanych przez zagraniczne media wynika, że w jednym ze śmigłowców znajdował się jedynie pilot, natomiast na pokładzie drugiej maszyny miało przebywać pięć osób, w tym Oliver Tree.

Artysta został wskazany jako jedna z ofiar katastrofy. Na ten moment służby prowadzą dalsze czynności mające na celu pełne wyjaśnienie przebiegu zdarzenia.

Kim był Oliver Tree?

Oliver Tree zdobył popularność dzięki nietuzinkowemu wizerunkowi, charakterystycznemu stylowi muzycznemu oraz ogromnej aktywności w mediach społecznościowych. Swoją karierę rozpoczynał jeszcze jako nastolatek pod pseudonimem Tree, współpracując m.in. ze Skrillexem i Zeds Dead.

W kolejnych latach rozwijał działalność solową, a przełomowym momentem w jego karierze było wydanie albumu „Ugly Is Beautiful”. Krążek przyniósł mu międzynarodową rozpoznawalność i osiągnął status złotej płyty w Stanach Zjednoczonych.

Największą popularność zdobyły jego utwory „Life Goes On”, „Miss You”, „Hurt” oraz „Alien Boy”.

Miliony fanów na całym świecie

Oliver Tree był jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci alternatywnej sceny pop electro. Jego profil na Instagramie obserwowały miliony użytkowników, a kanał YouTube generował setki milionów wyświetleń.

Oliver Tree miał wystąpić w Polsce

Jeszcze kilka dni przed tragedią Oliver Tree koncertował w Ameryce Południowej w ramach światowej trasy promującej najnowszy album „Love You Madly, Hate You Badly”, który ukazał się w kwietniu 2026 roku.

Artysta miał również odwiedzić Polskę. Na 18 września zaplanowany był jego koncert w warszawskim klubie Progresja. Występ miał być częścią międzynarodowego tournée obejmującego kilka kontynentów.

 

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