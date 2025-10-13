Byliśmy na backstage’u warszawskiego koncertu Julki Wieniawy

„Światłocienie Tour 2025”

Tuż po premierze albumu, Julia ruszyła w swoją pierwszą trasę koncertową. 2 października piosenkarka wystapiła w Krakowie, dzień później w Łodzi, a 4 październiak można ją było zobaczyć w Gdańsku. W sobotę, w Warszawie artystka zagrała w wyprzedanej Stodole. Przed nami jeszcze koncerty we Wrocławiu (16.10), Poznaniu (19.10) i Katowicach (23.10). W sobotni wieczór towarzyszyliśmi Julce z aparatem. Poniżej możecie zobaczyć jaka atmosefra panowała na backstage’u warszawskiego koncertu.