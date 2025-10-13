Szukaj
Byliśmy na backstage’u warszawskiego koncertu Julki Wieniawy

Sprawdź jak wyglądały kulisy wyprzedanego koncertu w Stodole

2025.10.13

opublikował:

Byliśmy na backstage’u warszawskiego koncertu Julki Wieniawy

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

„Światłocienie” – nowy album Julii Wieniawy

Kilka dni temu swoją premierę miała nowa płyta Julii Wieniawy „Światłocienie”. To intymna i wielowymiarowa opowieść, podzielona na dwie kontrastowe części:

Światło – delikatne, emocjonalne, pełne ciepła i nadziei (utwory: „Sobą tak”, „Kocham”),

Cienie – mocne, elektroniczne i bezpośrednie, z odważnym tekstem (utwory: „Od Nowa”, „U mnie”, „Nie będziemy tęsknić”).

Artystka ukazuje dwa oblicza – jasną stronę pełną wdzięczności i empatii oraz alter ego o imieniu Anastazja, które symbolizuje ciemniejsze doświadczenia, pożądanie i niepokój.

 

„Światłocienie Tour 2025”

Tuż po premierze albumu, Julia ruszyła w swoją pierwszą trasę koncertową. 2 października piosenkarka wystapiła w Krakowie, dzień później w Łodzi, a 4 październiak można ją było zobaczyć w Gdańsku. W sobotę, w Warszawie artystka zagrała w wyprzedanej Stodole. Przed nami jeszcze koncerty we Wrocławiu (16.10), Poznaniu (19.10) i Katowicach (23.10). W sobotni wieczór towarzyszyliśmi Julce z aparatem. Poniżej możecie zobaczyć jaka atmosefra panowała na backstage’u warszawskiego koncertu.

