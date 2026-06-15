CGM

Nowator wspomina beef z Tede. „Na Jacka wtedy mocnych nie było, ale ja nie kalkulowałem, tak jak to teraz robią”

Nowator przyznał, że napięcie między stronami szybko rosło

2026.06.15

opublikował:

Nowator 2026 ig

Po latach Nowator wrócił wspomnieniami do jednego z najgłośniejszych konfliktów w historii polskiego rapu. W rozmowie z „Przeciekawi podcast” artysta przyznał, że dziś inaczej patrzy na swoje zaangażowanie w beef z Tede, choć w tamtym czasie kierowały nim przede wszystkim emocje.

Tede poszedł ostro w swoich dissach

Nowator nie ukrywa, że konflikt był bardzo intensywny i dotykał tematów, które mogły mocno zaboleć jego przeciwnika.

„Było poruszonych wiele kwestii, które mogły go zaboleć i wiem o tym. Chyba go tak to mocno wkurzyło, że poszedł na grubo, rzucał mięsem mocno” – mówił w Przeciekawi Podcast.

Nowator przyznał, że napięcie między stronami szybko rosło, a wymiana wersów stawała się coraz bardziej bezpośrednia.

„Na Jacka wtedy mocnych nie było”

Wspominając tamten okres, Nowator podkreślił, że Tede był wówczas jednym z najmocniejszych zawodników na polskiej scenie hip-hopowej. Mimo to zdecydował się odpowiedzieć.

„Na Jacka wtedy mocnych nie było, ale ja nie kalkulowałem, tak jak to teraz robią. Po prostu rzuciłem się z szabelką na czołg. Chciałem odpowiedzieć, bo to była dla mnie jedyna możliwość. Czy to było fajne czy nie? Podpaliłem się, ale po latach jak sobie pomyślę, co nagrałem, to na siłę szukałem tekstów, żeby mu dopiec. Teraz podszedłbym do tego całkowicie inaczej, na luzie” – dodał.

Po latach patrzy na konflikt z dystansem

Dziś Nowator nie ukrywa, że wiele rzeczy zrobiłby inaczej. Z perspektywy czasu uważa, że emocje wzięły górę nad chłodną oceną sytuacji, a część wersów powstała wyłącznie po to, by uderzyć w przeciwnika.

Mimo to konflikt z Tede pozostaje jednym z najbardziej pamiętnych rozdziałów w historii polskiego rapu. Fani do dziś wspominają tamten okres jako czas, gdy beefy były jednym z najważniejszych elementów kultury hip-hopowej w Polsce.

Kultowy beef w historii polskiego rapu

Choć od tamtych wydarzeń minęło już wiele lat, wspomnienia związane z konfliktem Nowatora i Tede wciąż budzą zainteresowanie słuchaczy. Sam Nowator podchodzi dziś do sprawy ze spokojem, traktując ją jako ważną lekcję i część swojej muzycznej drogi.

Tagi


Popularne newsy

Bruce Springsteen Studio
NEWS

Bruce Springsteen przeprasza Bono z U2 za odmowę udziału w reklamie Gapa. „To był błąd”

Young Leosia Fomo Podcast 2026
NEWS

Young Leosia bała się Żabsona jak z nim pracowała? „Bałam się, bo to była osoba, która w każdej chwili była w stanie pozbawić mnie pracy i pieniędzy”

Rihanna Savage x Fenty VDay 2024
NEWS

Rihanna tańczy na rurze w do własnego utworu. Viralowe nagranie z Atlanty

Selena Gomez Ig 2026
NEWS

Selena Gomez wyjaśnia komentarz o Taylor Swift po meczu Knicks. „Nigdy bym jej nie obraziła”

Olivier Tree
NEWS

Oliver Tree przed śmiercią ujawnił szczegóły testamentu. „Moja rodzina nie dostanie ani centa”

SILESIABEATS-RUDGRCOM-R3A_9285-LR
NEWS

INGSilesia Beats 2026 – festiwal, który zmienia lato w muzyczne doświadczenie. Na scenie pojawią się Jason Derulo, Kosma Król, Dimitri Vegas, Sokół i inni

MIly 2026
NEWS

Miły ATZ wraca z projektem „OVERDRIVE EP”. Tak radykalnego połączenia rapu i elektroniki dawno nie było

Polecane

CGM
Ncki Minaj Super Freaky Girl

Nicki Minaj ucina plotki o rozstaniu. Pokazała męża podczas meczu mund ...

Plotki o kryzysie krążyły od miesięcy

1 godzinę temu

CGM
Juras Wigior ok

Juras wraca z nowym singlem. „Samodyscyplina” zapowiada al ...

"Samodyscyplina" otwiera kolejny rozdział w muzycznej działalności Jurasa

1 godzinę temu

CGM
Olivier Tree

Oliver Tree przed śmiercią ujawnił szczegóły testamentu. „Moja r ...

"Artyści zarabiają więcej po śmierci niż za życia"

1 godzinę temu

CGM
Belmondo

Belmondo zamieścił w sieci niepokojący film. Spanikowany raper biegał ...

To kolejna sytuacja, która wzbudziła niepokój fanów rapera

1 godzinę temu

CGM
olivier Tree 2026

Nie żyje Oliver Tree. Muzyk zginął w tragicznej katastrofie lotniczej ...

Artysta miał 32 lata

2 godziny temu

CGM
Malik Montana Tax Free

Malik Montana o Paradzie Równości: „Spotkasz tam swoich ulubiony ...

Malik wbija szpilę kolegom po fachu

13 godzin temu