2026.02.02

Justin Bieber w samych bokserkach i skarpetach na Grammy 2026

Po czterech latach przerwy Justin Bieber powrócił na scenę Grammy, przyciągając uwagę mediów i fanów. Chociaż nie zdobył żadnej statuetki, jego występ wzbudził spore emocje zarówno wśród publiczności w Crypto.com Arenie, jak i przed telewizorami na całym świecie.

Powrót po latach i wyjątkowa stylizacja

Tegoroczna gala Grammy była dla Biebera wyjątkowa – po czterech latach nieobecności wokalista zdecydował się na spektakularny powrót. 31-latek wystąpił w lawendowych, satynowych bokserkach oraz skarpetkach własnej marki Skylrk.

Podczas wydarzenia towarzyszyła mu żona, Hailey Bieber, która z dumą obserwowała występ męża. Para nie ukrywała się przed obiektywami aparatów, pozując na ściance i prezentując się w sposób stylowy oraz zgrany.

Występ pełen muzyki

Podczas swojego występu Justin Bieber wykonał utwór „Yukon”, który pochodzi z jego nowego krążka, poruszającego temat osobistych doświadczeń i kryzysu małżeńskiego. Jego sceniczna ekspresja, odważna stylizacja i artystyczna pewność siebie sprawiły, że występ szybko stał się tematem licznych dyskusji w mediach i na portalach społecznościowych.

