„Jeśli spodziewacie się wspólnej sauny na golasa, to czytajcie opisy" – Julia Wieniawa wraz z prawnikiem wyjaśnia zasady swojej „nocowanki"

"Kupując nocowankę, nie kupujesz się osoby"

2026.02.02

„Jeśli spodziewacie się wspólnej sauny na golasa, to czytajcie opisy” – Julia Wieniawa wraz z prawnikiem wyjaśnia zasady swojej „nocowanki”

W tym roku Julia Wieniawa postanowiła wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w niecodzienny sposób – wystawiła na licytację wspólną nocowankę. Aukcja przyciągnęła ogromne zainteresowanie, a kwota aukcji przekroczyła już sto tysięcy złotych. W związku z tym pojawiło się wiele pytań i nieporozumień dotyczących tego, co dokładnie obejmuje wygrana w licytacji.

Nocowanka Julii Wieniawy – co wchodzi w skład atrakcji?

W opisie aukcji czytamy:

„Zabiorę Ciebie i grupę Twoich znajomych (do 5 osób) na nocowankę w jednym z malowniczych, chillowych miejsc na mapie Mazowsza. W planie m.in kolacja, wspólny maraton filmowy, karaoke, zdrowe przekąski i poranne aeroby.”

Oferta przyciągnęła uwagę wielu osób, w tym influencerów i gwiazd internetu, jak Lena Polanski z platformy OnlyFans. Internauci szybko zaczęli interpretować aukcję na własny sposób, tworząc rozmaite spekulacje i domysły, których głównym tematem była rzekoma intymność nocowanki.

Julia Wieniawa i prawnicze wyjaśnienia

W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie oraz komentarze, Julia Wieniawa nagrała wspólny film z Marcinem Kruszewskim, prawnikiem i twórcą internetowym znanym z kanału „Prawo Marcina”. W materiale omówiono prawne aspekty wspólnej nocowanki, podkreślając, że:

  • Kupując nocowankę, nie kupuje się osoby – człowieka nie można kupić, byłby to handel ludźmi.

  • Julia ma prawo zakończyć spotkanie, jeśli coś jej się nie spodoba.

  • Każdy uczestnik licytacji również może zakończyć nocowankę w dowolnym momencie.

Ekspert przypomniał, że wszelkie atrakcje nocowanki są dokładnie opisane w ofercie, a nieporozumienia powstały głównie na skutek domysłów internautów.

Sauna na golasa? Julia Wieniawa rozwiewa plotki

Jednym z najczęściej pojawiających się pytań była możliwość wspólnego saunowania w stroju Adama i Ewy. Julia Wieniawa jasno zaznaczyła:

„Jeżeli spodziewacie się wspólnej sauny na golasa, to czytajcie opisy.”

 

