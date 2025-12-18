Justin Bieber rapuje zwrotkę Eminema na żywo

fot. mat. pras.

Justin Bieber zaskoczył fanów podczas livestreamu z prób do Coachelli 2026. W pewnym momencie wziął mikrofon i zaczął rapować jedną z najsłynniejszych zwrotek Eminema, co natychmiast stało się viralem w sieci.

Bieber jak Slim Shady – czym zaskoczył na streamie?

Podczas transmisji Justin niespodziewanie włączył fragment klasycznego hiphopowego kawałka „Forgot About Dre”, pierwotnie nagranego przez Dr. Dre i Eminema. Kanadyjski wokalista próbował rapować szybkie wersy Eminema, prezentując agresywny styl flow. Mimo kilku potknięć, poradził sobie z tempem i rytmem, wywołując falę komentarzy widzów. Jedni chwalili go za odwagę i wszechstronność, inni podkreślali, że do oryginału wciąż mu daleko.

Skąd taki wybór?

To nie pierwszy raz, kiedy Bieber czerpie inspiracje z twórczości Eminema. Na jego ostatnim albumie „SWAG” znalazł się utwór „Yukon”, w którym pojawia się interpolacja wersów z utworów rapera. Podczas streamu Bieber wykonał też fragment kultowego numeru „Superman”.

Fani podzieleni – viral rośnie w siłę

Nagranie z wydarzenia w błyskawicznym tempie obiegło social media. Internauci są podzieleni: część twierdzi, że Justin ma potencjał w rapie, inni uważają, że to tylko ciekawostka. Faktem jest jednak, że Bieber po raz kolejny przebija się do nagłówków, tym razem dzięki zaskakującemu tribute’owi dla Slim Shady’ego.