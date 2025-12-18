CGM

Justin Bieber rapuje zwrotkę Eminema na żywo

Justin Bieber zaskoczył fanów podczas livestreamu z prób do Coachelli 2026. W pewnym momencie wziął mikrofon i zaczął rapować jedną z najsłynniejszych zwrotek Eminema, co natychmiast stało się viralem w sieci.

Bieber jak Slim Shady – czym zaskoczył na streamie?

Podczas transmisji Justin niespodziewanie włączył fragment klasycznego hiphopowego kawałka „Forgot About Dre”, pierwotnie nagranego przez Dr. Dre i Eminema. Kanadyjski wokalista próbował rapować szybkie wersy Eminema, prezentując agresywny styl flow. Mimo kilku potknięć, poradził sobie z tempem i rytmem, wywołując falę komentarzy widzów. Jedni chwalili go za odwagę i wszechstronność, inni podkreślali, że do oryginału wciąż mu daleko.

Skąd taki wybór?

To nie pierwszy raz, kiedy Bieber czerpie inspiracje z twórczości Eminema. Na jego ostatnim albumie „SWAG” znalazł się utwór „Yukon”, w którym pojawia się interpolacja wersów z utworów rapera. Podczas streamu Bieber wykonał też fragment kultowego numeru „Superman”.

Fani podzieleni – viral rośnie w siłę

Nagranie z wydarzenia w błyskawicznym tempie obiegło social media. Internauci są podzieleni: część twierdzi, że Justin ma potencjał w rapie, inni uważają, że to tylko ciekawostka. Faktem jest jednak, że Bieber po raz kolejny przebija się do nagłówków, tym razem dzięki zaskakującemu tribute’owi dla Slim Shady’ego.

 

Wyświetl ten post na Instagramie

 

Post udostępniony przez NFR Podcast (@nfrpodcast)

