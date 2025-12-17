Koniec batalii Julii Wieniaway i Kayaxu. Wiemy jak jest finał sprawy

Finał sporu Julii Wieniawy z Kayaxem – zawarto ugodę

Konflikt między Julią Wieniawą a jej poprzednią wytwórnią Kayax trwał od wiosny 2024 roku. Sprawa budziła duże emocje w branży muzycznej, a fani zastanawiali się, czy zakończy się w sądzie. Teraz strony ogłosiły porozumienie – opublikowały wspólne oświadczenie, w którym informują o zawarciu ugody.

Jak doszło do konfliktu?

Relacje wokalistki i Kayaxu zaczęły się psuć, gdy Wieniawa poinformowała, że rozstaje się z wytwórnią. Kayax twierdził, że obowiązuje ją nadal kontrakt, co dodatkowo zaostrzyło sytuację. Napięcie wzrosło, gdy artystka wydała singiel „Sobą tak” bez udziału Kayaxu. Wieniawa sugerowała, że label blokował premierę utworu, a w mediach rozpoczęła się wymiana oświadczeń.

Ugoda zamiast procesu – wspólne oświadczenie

W środę w mediach społecznościowych Kayaxu pojawiło się oświadczenie: Drodzy,

W każdej współpracy mogą pojawić się trudności, nieporozumienia czy nawet spory. Najważniejsze jest jednak to, by potrafić je konstruktywnie rozwiązywać i szukać porozumienia.

Dlatego uprzejmie informujemy, że podpisaliśmy ugodę, która zamyka wszelkie roszczenia oraz dotychczasowy etap naszej pracy, a jednocześnie otwiera drogę do wspólnych projektów w przyszłości. Nasze drogi jeszcze się przetną 🙂

Julia Wieniawa & Kayax

Zakończenie sporu otwiera nowy rozdział

Zawarcie ugody oznacza, że widmo sądowej batalii zostało oddalone. Obie strony deklarują chęć pozostania w dobrych relacjach i nie wykluczają powrotu do wspólnych projektów w przyszłości. Wieniawa kontynuuje obecnie karierę muzyczną na własnych zasadach, a zakończenie konfliktu pozwala jej w pełni skupić się na nowych produkcjach.