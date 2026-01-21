CGM

Julia Wieniawa: „Ilość obleśnych komentarzy jakie dostałam jest przerażająca (…) Jestem młoda kobietą, więc trzeba mnie całkowicie sprowadzić do obiektu seksualnego"

Na liczniku licytacji ponad 85 tysięcy złotych

2026.01.21

Julia Wieniawa: „Ilość obleśnych komentarzy jakie dostałam jest przerażająca (…) Jestem młoda kobietą, więc trzeba mnie całkowicie sprowadzić do obiektu seksualnego”

Julia Wieniawa wzbudziła ogromne emocje swoja aukcją charytatywną w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. „Nocowanka” z artystką okazała się jednym z najbardziej elektryzujących wydarzeń tegorocznego finału, choć nie obyło się bez kontrowersji i nieprzyjemnych komentarzy w sieci.

„Nocowanka z Julią” – wyjątkowe doświadczenie dla fanów

Aukcja Julii Wieniawy to wyjątkowa okazja do spędzenia czasu z gwiazdą w kameralnej atmosferze. Jak napisała sama Wieniawa w opisie:

„Zabiorę Ciebie i grupę Twoich znajomych (do 5 osób) na nocowankę w jednym z malowniczych, chillowych miejsc na mapie Mazowsza.”

Plan wydarzenia obejmuje m.in.:

  • wspólną kolację,

  • maraton filmowy,

  • karaoke,

  • zdrowe przekąski,

  • poranne aeroby.

Wieniawa podkreśliła również, że nocowanka będzie wydarzeniem pełnym gwiazdorskiego blasku, zapraszając na nią m.in. Maffashion, Marinę i Annę Lewandowską.

Psychofani kontra charytatywna inicjatywa

Pomimo że aukcja ma charakter charytatywny, w sieci pojawiły się kontrowersje i obleśne komentarze. Julia skomentowała sytuację na Instagramie:

„Przykre są te podwójne standardy. Ilość obleśny komentarzy od facetów (chociaż kobiet też) jakie dostałam na różnych forach w temacie mojej nocowani jest przerażająca. Mimo, że moja licytacja niczym nie różni się od np. powszechnych licytacji kolacji z gwiazdą czy różnych zabaw w stylu posprzątania komuś domu. Ale jestem młodą kobietą, więc trzeba mnie całkowicie sprowadzić do obiektu seksualnego i dopisać różne podteksty.”

Artystka podkreśliła też, że aukcja ma charakter jasny, transparentny i bezpieczny:

„Wystarczy jednak sięgnąć do opisu aukcji, by zobaczyć, że jej charakter od początku był jasno określony, transparentny i oparty na wspólnym spędzeniu czasu w bezpiecznej formule. Sensacyjne interpretacje mówią więc więcej o wyobraźni komentujących niż o samej inicjatywie.”

Gwiazdy i influencerzy licytują „Nocowankę”

W licytacji udział wzięli zarówno fani, jak i influencerzy, w tym Lena Polanski, znana twórczyni treści dla dorosłych na OnlyFans. Polanski przyznała, że aktualnie licytuje nocowankę za 81 tysięcy złotych, a udział w aukcji wiąże się dla niej zarówno z emocjami, jak i z dylematami związanymi z uczestnictwem w wydarzeniu.

„Nie wiem, czy to nie będzie dziwne, jak wygram tę licytację i powiem: ‘nie, tylko ja będę’” – mówiła influencerka, dodając, że największym wyzwaniem może okazać się karaoke podczas nocowanki.

„Nocowanka” – pozytywne spotkanie i wsparcie WOŚP

Julia Wieniawa podkreśla, że głównym celem wydarzenia jest wsparcie WOŚP i pozytywne spędzenie czasu z fanami:

„To ma być pozytywne spotkanie i realne wsparcie dla WOŚP. Wszystko w towarzystwie mojej grupy znajomych oraz osób, które będą dbały o bezpieczeństwo uczestników, a sama 'nocowania’ nie będzie miała miejsca w moim domu – jak pomyśleli niektórzy.”

Nocowankę z Julią Wieniawą można licytować jeszcze przez kilka dni – do końca aukcji pozostało 25 dni, a kwota osiągnęła już ponad 85 tysiące złotych.

