Doda w sejmie o schroniskach dla zwierząt: „Dopóki bezdomność będzie się opłacała, zawsze to będzie dochodowy biznes”

Gwiazdy w sejmie w słusznej sprawie

2026.01.20

Doda w sejmie o schroniskach dla zwierząt: „Dopóki bezdomność będzie się opłacała, zawsze to będzie dochodowy biznes”

Doda i Małgorzata Rozenek-Majdan w Sejmie. Gwiazdy zabrały głos w sprawie ochrony zwierząt

We wtorek, 20 stycznia 2026 roku, w Sejmie pojawiły się wyjątkowe gościnie. W obradach Komisji Nadzwyczajnej do spraw ochrony zwierząt wzięły udział piosenkarka Dorota „Doda” Rabczewska oraz prezenterka telewizyjna Małgorzata Rozenek-Majdan. Obie od lat aktywnie angażują się w działania na rzecz dobrostanu zwierząt i nie kryją, że obecne przepisy wymagają pilnych zmian.

Choć posiedzenie komisji dotyczyło głównie projektów regulujących użycie fajerwerków, tematyka obrad szybko rozszerzyła się o problemy związane z bezdomnością i systemowym zaniedbaniem zwierząt w Polsce.

Doda o schroniskach dla zwierząt: „To coś strasznego”

Jeszcze przed rozpoczęciem obrad Dorota Rabczewska zapowiedziała w rozmowie z dziennikarzami, że liczy na możliwość zabrania głosu w sprawie sytuacji zwierząt w schroniskach.

– Będziemy starać się walczyć i przyspieszać tematy związane z bezdomnością zwierząt – podkreśliła artystka.

Podczas posiedzenia Doda apelowała o zaostrzenie kontroli, w tym obowiązkowe czipowanie oraz kastrację zwierząt. W jej wypowiedziach nie brakowało mocnych słów dotyczących skali nadużyć.

– Skala nieprawidłowości w niektórych schroniskach jest tragiczna. To coś strasznego. Dopóki bezdomność będzie się opłacała, zawsze to będzie dochodowy biznes – mówiła.

Artystka zwróciła również uwagę na to, że problem często opiera się na wykorzystywaniu niewiedzy społecznej.

– Polska kocha zwierzęta, Polacy kochają zwierzęta. To jest wykorzystywanie naszej niewiedzy. Ale się skończyło – dodała, nie kryjąc emocji.

„Na tym zarabia się ogromne pieniądze”

Doda jasno wskazała, że brak realnego nadzoru nad schroniskami i systemem opieki nad zwierzętami sprawia, iż ich cierpienie bywa traktowane jak źródło zysków.

– Na bezdomności zwierząt zarabia się ogromną kasę – zaznaczyła, apelując o zdecydowane działania legislacyjne i skuteczne egzekwowanie przepisów.

Małgorzata Rozenek-Majdan: „Musimy uderzyć w sedno problemu”

Równie zdecydowany głos zabrała Małgorzata Rozenek-Majdan, dla której temat ochrony zwierząt również od dawna pozostaje niezwykle ważny. Tuż przed wizytą w Sejmie prezenterka odwiedziła jedną z fundacji zajmujących się bezdomnymi zwierzętami, a relacją z wizyty podzieliła się w mediach społecznościowych.

Rozenek-Majdan od dłuższego czasu współpracuje przy projekcie dotyczącym sterylizacji i kastracji zwierząt, które – jej zdaniem – są kluczem do rozwiązania problemu.

– Musimy uderzyć w sedno problemu, czyli nadmiar urodzin bezdomnych zwierząt – podkreśliła.

Spotkanie z wicemarszałkinią Sejmu

Przed rozpoczęciem posiedzenia komisji Doda i Małgorzata Rozenek-Majdan spotkały się również z Dorotą Niedzielą, wicemarszałkinią Sejmu, a jednocześnie lekarką weterynarii. Rozmowy dotyczyły możliwych kierunków zmian prawnych oraz realnych działań, które mogłyby poprawić los zwierząt w Polsce.

Obecność znanych i wpływowych postaci w Sejmie ponownie zwróciła uwagę opinii publicznej na problem, który od lat budzi ogromne emocje. Jak podkreślają same zainteresowane, to dopiero początek walki o systemowe rozwiązania.

 

