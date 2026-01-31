Świat oszalał? Taco nawinął w swoim numerze o leku przeciwbólowym. Ten znika z aptek, a GIF bada czy numer nie jest nielegalną reklamą

Foto: @tacohemingway

Utwór „Zakochałem się pod apteką” Taco Hemingwaya wywołał niespodziewaną burzę. Po wersie o popularnym leku przeciwbólowym część słuchaczy zaczęła masowo wykupywać preparat z aptek. Sprawą zainteresował się Główny Inspektorat Farmaceutyczny, który sprawdza, czy piosenka nie narusza przepisów dotyczących reklamy produktów leczniczych.

Fani wykupują lek jak merch?

W tekście utworu pojawia się odniesienie do zakupu Solpadeiny. W mediach społecznościowych szybko pojawiły się doniesienia, że niektórzy słuchacze zaczęli traktować lek jak element popkulturowego trendu i wykupują go „na pamiątkę” po numerze.

Solpadeina zawiera paracetamol, kofeinę i kodeinę – substancje, które przy nieodpowiednim stosowaniu mogą prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, w tym uzależnienia i uszkodzenia wątroby.

GIF wszczyna postępowanie

Główny Inspektorat Farmaceutyczny oficjalnie potwierdził wszczęcie postępowania wyjaśniającego. Urzędnicy analizują, czy w piosence mogło dojść do nieuprawnionej reklamy leku oraz czy producent preparatu wyraził zgodę na wykorzystanie odniesień do produktu.

Szef GIF podkreślił, że instytucja nie ma prawa karać artysty, ale może ustalić okoliczności sprawy i – jeśli zajdzie potrzeba – przekazać ją innym organom. Do rozmów włączono również Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, ponieważ kodeina podlega szczególnym regulacjom.

Czy piosenka normalizuje ryzykowne zachowania?

Część komentatorów zwraca uwagę, że młodsi odbiorcy mogą odczytać przekaz utworu jako bagatelizowanie używania leków poza wskazaniami medycznymi. GIF przypomina, że nadużywanie preparatów z paracetamolem może prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia wątroby, a w skrajnych przypadkach do zgonu.

Dane NFZ pokazują skalę problemu: w 2023 roku hospitalizacje związane z przedawkowaniem leków kosztowały 92 mln zł, z czego 7,3 mln zł dotyczyło przypadków związanych z paracetamolem.

Eksperci apelują do rodziców

Specjaliści podkreślają, że sytuacja powinna być impulsem do rozmów z młodzieżą o bezpiecznym stosowaniu leków. Nawet preparaty dostępne bez recepty mogą być niebezpieczne, jeśli są używane niezgodnie z przeznaczeniem.

Na razie Taco Hemingway ani jego management nie skomentowali sprawy.