Google Gemini wkracza w świat muzyki AI

„Najbardziej zaawansowany system generowania muzyki do tej pory”

2026.02.21

Google wprowadziło do swojego wirtualnego asystenta Gemini możliwość tworzenia muzyki generowanej sztuczną inteligencją. Firma testuje model Lyria 3, opisany jako „najbardziej zaawansowany system generowania muzyki do tej pory”.

Jak działa Lyria 3

Użytkownicy Gemini mogą teraz tworzyć muzykę, podając opis utworu i ustawiając szczegóły, które chcą uwzględnić. Model generuje spójne kompozycje, umożliwia eksperymenty z różnymi językami i gatunkami oraz pozwala komponować muzykę na podstawie obrazów. Google zapewnia, że finalne utwory mają jakość profesjonalną.

Wszystkie utwory generowane przez Gemini zawierają SynthID – niewidoczny znak wodny pozwalający na identyfikację treści wygenerowanych przez AI. System pozwala także sprawdzić, czy dany plik audio został stworzony przez Google AI.

Kontrowersje i prawa autorskie

Pojawiły się obawy dotyczące źródeł, na których trenowano Lyria 3. Google twierdzi, że model korzysta wyłącznie z muzyki, do której posiada prawa w ramach usług, umów partnerskich i obowiązującego prawa. Niektórzy internauci wyrażają jednak sceptycyzm, obawiając się wykorzystania chronionych utworów bez licencji.

Reakcje branży muzycznej

Platformy muzyczne podejmują różne działania wobec AI. Deezer demonetyzowało większość utworów generowanych AI i oferuje swoje narzędzie do wykrywania AI innym podmiotom. Bandcamp zakazało publikowania muzyki stworzonej przez AI, a Spotify usuwa „spamowe” utwory generowane sztucznie oraz konta podszywające się pod artystów.

Słowa artystów i opinie

Wielcy artyści, w tym Paul McCartney, Elton John i Kate Bush, apelują do rządu Wielkiej Brytanii o ochronę twórców i ich praw autorskich wobec rozwoju AI. Inni, jak Teddy Swims czy Jorja Smith, przyznają, że technologia może być użytecznym narzędziem, jeśli jest stosowana właściwie.

