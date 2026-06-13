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Malik Montana, TYK i 730 Huncho w letniej, miłosnej balladzie

Nowy utwór utrzymany jest w spokojnym, relaksującym klimacie

2026.06.13

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Malik TYK

Malik Montana nie zwalnia tempa. Kolejna premiera rapera trafiła do sieci

Malik Montana po raz kolejny udowadnia, że należy do najbardziej aktywnych artystów na polskiej scenie rapowej. Raper regularnie publikuje nowe utwory, a jego najnowsza propozycja „Biały Piasek” powstała we współpracy z TYK oraz 730 Huncho. Numer wpisuje się w promowaną przez artystów filozofię „Motion Over Emotion”, stawiającą na działanie, konsekwencję i nieustanny rozwój.

Patrząc na tempo wydawania kolejnych singli, można odnieść wrażenie, że Malik Montana nie uznaje przestojów. Artysta konsekwentnie rozbudowuje swoją dyskografię i poszerza grono międzynarodowych współpracowników.

Kim jest TYK? Brytyjski raper coraz mocniej zaznacza swoją obecność

Partnerem Malika Montany w utworze został TYK – dwujęzyczny raper z Wielkiej Brytanii, który coraz śmielej wkracza na europejską scenę hip-hopową. Wielu słuchaczy mogło poznać go dzięki viralowemu singlowi „TAX FREE – Saudi”, a także wcześniejszej współpracy z Malikem przy utworze „Bez Listy”.

Między artystami wyraźnie słychać muzyczne porozumienie. Ich wspólne numery łączą różne kultury i style rapowania, tworząc nowoczesne brzmienie skierowane zarówno do polskich, jak i zagranicznych odbiorców. Wszystko wskazuje na to, że „Biały Piasek” nie będzie ich ostatnim wspólnym projektem.

730 Huncho dołącza do składu

Nowy singiel został dodatkowo wzbogacony udziałem 730 Huncho. Artysta wnosi do utworu charakterystyczny, hipnotyzujący wokal, który idealnie współgra z leniwym i klimatycznym bitem.

Jego obecność dodaje produkcji międzynarodowego charakteru i sprawia, że „Biały Piasek” wyróżnia się na tle wielu współczesnych rapowych premier. Połączenie trzech różnych osobowości muzycznych tworzy spójną całość, która może przypaść do gustu zarówno fanom trapu, jak i nowoczesnego rapu melodyjnego.

„Biały Piasek” idealnie wpisuje się w letni klimat

Nowy utwór utrzymany jest w spokojnym, relaksującym klimacie. Wolno płynąca produkcja, melodyjne linie wokalne i swobodny sposób prowadzenia narracji sprawiają, że numer doskonale nadaje się na wakacyjne wieczory, podróże czy spotkania ze znajomymi.

„Biały Piasek” nie stawia na agresywną energię, lecz na budowanie atmosfery. To właśnie dzięki temu utwór ma szansę znaleźć się na wielu letnich playlistach i stać się jednym z bardziej charakterystycznych numerów tego sezonu.

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