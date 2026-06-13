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Katy Perry zachwyciła podczas otwarcia mundialu 2026. Wystąpiła w duecie z 10-letnim chłopcem

Katy Perry jedną z gwiazd ceremonii otwarcia mistrzostw świata 2026

2026.06.13

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Katy Perry

fot. mat. pras.

Piłkarskie mistrzostwa świata 2026 rozpoczęły się z wielkim rozmachem, a jedną z najjaśniejszych gwiazd ceremonii inauguracyjnej była Katy Perry. Artystka wystąpiła na stadionie SoFi Stadium w Los Angeles, prezentując widowisko, które szybko stało się jednym z najczęściej komentowanych momentów wydarzenia.

Wokalistka nie tylko zachwyciła publiczność swoim występem, ale również zwróciła uwagę spektakularną stylizacją. Jej sceniczny wizerunek oraz emocjonalne wykonanie utworu „Wonder” spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem fanów na całym świecie.

Designerska kreacja przyciągnęła wszystkie spojrzenia

Podczas ceremonii Katy Perry zaprezentowała się w efektownej srebrnej sukni zaprojektowanej przez Stella McCartney. Kreacja pochodziła z kolekcji Ready-to-Wear na sezon jesień-zima 2026 i wyróżniała się oryginalnym krojem oraz połyskującymi frędzlami, które dynamicznie poruszały się podczas występu.

Utwór „Wonder” wybrzmiał na żywo podczas wielkiego wydarzenia

Jednym z najważniejszych punktów występu było wykonanie piosenki Wonder, pochodzącej z albumu 143.

Fani szczególnie docenili fakt, że artystka postawiła na występ na żywo. W dobie wielu dużych wydarzeń muzycznych, gdzie część wykonawców korzysta z playbacku, decyzja Perry została bardzo pozytywnie odebrana przez publiczność.

Kim jest Tius? Młody talent zachwycił u boku Katy Perry

Ogromnym zaskoczeniem dla widzów był udział 10-letniego Tiusa z Norwegii. Młody wokalista pojawił się na scenie jako gość specjalny i wspólnie z Katy Perry wykonał fragment utworu „Wonder”.

Jak wyjaśniła sama artystka, historia tej współpracy rozpoczęła się kilka lat temu.

„Tius nagrał swoją partię do 'Wonder’, gdy miał pięć lat, w 2021 roku. Usłyszałam jego wokal w 2023 roku i zainspirował mnie do napisania zwrotek do tej piosenki” – opowiadała wokalistka.

Katy Perry podkreśliła również, że specjalnie zaprosiła młodego artystę do Los Angeles, aby mógł wystąpić przed milionami widzów podczas jednej z najważniejszych sportowych imprez świata.

Internauci zachwyceni gestem wokalistki

W mediach społecznościowych pojawiło się wiele komentarzy chwalących zarówno występ Katy Perry, jak i sam pomysł zaproszenia młodego wokalisty na mundialową scenę.

Internauci zwracali uwagę, że artystka mogła skupić całą uwagę wyłącznie na sobie, jednak zdecydowała się podzielić światłami reflektorów z utalentowanym dzieckiem, dając mu wyjątkową szansę na międzynarodową prezentację swoich umiejętności.

Mundial 2026 to nie tylko futbol, ale także wielkie muzyczne widowisko

Ceremonia otwarcia pokazała, że mistrzostwa świata 2026 mają być nie tylko świętem piłki nożnej, ale również ogromnym wydarzeniem muzycznym. Obok Katy Perry na scenie pojawiły się także inne gwiazdy, w tym Tyla oraz Anitta.

Występ Katy Perry bez wątpienia zapisał się jako jeden z najbardziej pamiętnych momentów inauguracji turnieju i pokazał, że artystka nadal potrafi zachwycać publiczność na największych światowych scenach.

 

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