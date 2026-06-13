Duffy po raz pierwszy od lat pokazała się na zdjęciu w fanką

Po wielu latach nieobecności w mediach Duffy ponownie znalazła się w centrum zainteresowania swoich fanów. W sieci pojawiło się jej najnowsze zdjęcie, które dla wielu osób stało się symbolicznym znakiem powrotu artystki do życia publicznego.

Wokalistka, która podbiła świat przebojem „Mercy”, przez kilkanaście lat pozostawała z dala od mediów i sceny muzycznej. Jej nagłe zniknięcie przez długi czas pozostawało tajemnicą, aż w 2020 roku zdecydowała się opowiedzieć o traumatycznych wydarzeniach, które całkowicie odmieniły jej życie.

Duffy wyznała prawdę o swojej traumie

W emocjonalnym oświadczeniu opublikowanym kilka lat temu artystka ujawniła, że została porwana, odurzona narkotykami i wielokrotnie zgwałcona. Jak przyznała, przez długi czas nie była gotowa mówić publicznie o swoich doświadczeniach.

„Prawdą jest – i proszę, zaufajcie mi, że teraz jest w porządku i jestem bezpieczna – że zostałam zgwałcona, odurzona narkotykami i uwięziona na kilka dni. Przeżyłam. Dojście do siebie zajęło mi dużo czasu”.

To szczere wyznanie wstrząsnęło fanami na całym świecie i wyjaśniło powody jej nagłego wycofania się z kariery muzycznej.

Gwiazda hitu „Mercy” przez lata pozostawała w cieniu

Duffy była jedną z największych sensacji muzycznych końca pierwszej dekady XXI wieku. Jej debiutancki album Rockferry okazał się ogromnym sukcesem komercyjnym, a singiel Mercy podbił listy przebojów na całym świecie.

Artystka wydała dwa albumy studyjne i zdobyła wiele prestiżowych nagród, po czym niespodziewanie zniknęła z branży muzycznej. Przez lata unikała wywiadów, występów publicznych i obecności w mediach społecznościowych.

Pierwsze zdjęcie od wielu lat

Teraz wszystko wskazuje na to, że Duffy jest gotowa na nowy rozdział. W mediach społecznościowych lokalnej kawiarni pojawiło się zdjęcie przedstawiające wokalistkę podczas wizyty w jednym z lokali niedaleko jej miejsca zamieszkania.

Fotografia szybko obiegła internet i wywołała ogromne poruszenie wśród fanów. Wielu zwróciło uwagę, że mimo upływu lat artystka zachowała charakterystyczny wizerunek, z którym kojarzona była w okresie największej popularności.

Powrót do muzyki coraz bliżej

Według pojawiających się informacji Duffy planuje stopniowy powrót do działalności artystycznej. Wokalistka ma wystąpić podczas kameralnego koncertu w Londynie, gdzie zaprezentuje również nowe utwory.

To jednak nie wszystko. Powstaje także film dokumentalny poświęcony jej życiu i karierze. Produkcja ma opowiadać zarówno o sukcesach zawodowych, jak i o trudnych doświadczeniach, które zmusiły ją do wycofania się z życia publicznego.

Fani z nadzieją patrzą w przyszłość

Dla wielbicieli talentu Duffy najnowsze zdjęcie jest czymś więcej niż zwykłą fotografią. To sygnał, że artystka, która przez lata zmagała się z niewyobrażalną traumą, odzyskuje kontrolę nad swoim życiem i jest gotowa ponownie dzielić się swoją twórczością.

Choć droga do pełnego powrotu na scenę może być jeszcze długa, wiele wskazuje na to, że jedna z najbardziej charakterystycznych wokalistek swojego pokolenia ponownie zamierza zaistnieć w świecie muzyki.