Foo Fighters z nowym singlem „Asking For A Friend” i zapowiedzią stadionowej trasy koncertowej 2026

Powrót legend rocka z nową energią

2025.10.25

Foto: Elizabeth Miranda

Foo Fighters wracają z nowym singlem „Asking For A Friend”, który zapowiada kolejny rozdział w historii jednego z najważniejszych zespołów rockowych XXI wieku. Premiera utworu zbiegła się z ogłoszeniem nowej stadionowej trasy koncertowej po Ameryce Północnej w 2026 roku, obejmującej 12 miast.

To pierwszy nowy materiał od czasu głośnego tournée „Everything or Nothing at All” (2023–2024), które wyprzedało stadiony na całym świecie.

„Asking For A Friend” – mroczny hymn nadziei

Nowy singiel Foo Fighters to zupełnie inne brzmienie niż wcześniejszy przebój „Today’s Song”. Zamiast klasycznej, energetycznej formy, zespół postawił na mroczną, narastającą melodię i emocjonalny refren z pytaniem:

„What is real? I’m asking for a friend…”

Finał utworu kończy się ekspresyjnym wrzaskiem Dave’a Grohla „Or is this the end?”, który – jak podkreślają fani – przypomina najlepsze momenty z albumów „The Colour and the Shape” czy „Wasting Light”.

Dave Grohl o inspiracjach i nowym etapie w karierze

W obszernym oświadczeniu Dave Grohl opisał inspirację stojącą za powstaniem nowej muzyki i powrotem zespołu na scenę:

„Od naszego powrotu na scenę w San Luis Obispo przypomnieliśmy sobie, dlaczego kochamy Foo Fighters. Mamy nowy fundament, a słońce znów wschodzi nad horyzontem. Nie byłoby nas tutaj bez naszych fanów.”

Grohl dodał, że nowy etap twórczości Foo Fighters to hołd dla wytrwałości i przyjaźni, zwłaszcza relacji z Joshem Homme’em z Queens of the Stone Age:

„33 lata po naszym pierwszym spotkaniu w Seattle wciąż dzielimy wspólne, muzyczne chwile. Cieszę się, że możemy razem wyruszyć w trasę.”

Foo Fighters i Queens of the Stone Age – wspólna trasa w 2026 roku

Foo Fighters ogłosili pierwszą stadionową trasę koncertową od dwóch lat, rozpoczynającą się 4 sierpnia 2026 w Toronto (Rogers Stadium).
Wspólnie z nimi wystąpi Queens of the Stone Age, z wyjątkiem koncertu 12 września w Fargo.

Trasa obejmie 12 dużych miast Ameryki Północnej i zakończy się 26 września na Allegiant Stadium w Las Vegas.

Foo Fighters – skład zespołu i dalsze plany

Zespół w obecnym składzie tworzą: Dave Grohl, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett, Rami Jaffee i Ilan Rubin.

Jak zapowiadają członkowie grupy, „Asking For A Friend” to pierwszy z wielu nowych utworów, które ukażą się w najbliższych miesiącach – co może oznaczać, że w 2026 roku doczekamy się nowego albumu Foo Fighters.

