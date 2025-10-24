Szukaj
CGM

Sokół zagniótł staropolskiego piernika wcześniej i życzy wszystkim wesołych świąt

Wojtek Sokół obchodzi w tym roku święta w październiku

2025.10.24

opublikował:

Sokół zagniótł staropolskiego piernika wcześniej i życzy wszystkim wesołych świąt

Październikowa choinka i pierniczki

Na swoim Instagramie Sokół zaskoczył fanów nietypową publikacją – świątecznym filmikiem, który pojawił się na jego profilu w samym środku października.

Na nagraniu widzimy Wojtka ubranego w świąteczny sweterek, siedzącego przy fotelu obok choinki, pod którą ustawione są prezenty. Całość wygląda jak klasyczna, zimowa scena świąteczna… ale w środku jesieni.

Sokół macza piernika w kakao

W filmiku Sokół opowiada o przygotowaniach do świąt:

„Właśnie teraz zaczyna się zagniatać staropolskiego piernika, żeby był dobry na grudzień. Ale ja zagniotłem wcześniej” – mówi raper, maczając pierniczka w kubku wypełnionym kakao.

Następnie dodaje w żartobliwym tonie:

„Wesołych Świąt, Wojtek Sokół” – przegryzając piernika i uśmiechając się do kamery.

Październikowa strategia?

Choć dokładny cel filmu nie jest jeszcze znany, fani szybko zauważyli humorystyczny wymiar całej sytuacji. Październikowa choinka Sokoła może być początkiem nietypowej kampanii. Wszystko wskazuje na to, że Sokół chce zaskoczyć fanów i wprawić ich w świąteczny nastrój dużo wcześniej niż zwykle.

O co chodzi dokładnie? Tego jeszcze nie wiadomo. Jedno jest pewne – Sokoł pod choinką w październiku ma szasnę przebić w tym roku Malika Montanę na zdjęciu z bigosem w gudniu.

Sokół i kreatywne podejście do promocji

To nie pierwsza sytuacja, w której Sokół wykorzystuje swoje media społecznościowe do nietypowych działań promocyjnych. Filmik z piernikiem pokazuje, że artysta nie boi się eksperymentów i w zabawny sposób angażuje swoją publiczność, łącząc humor z elementami kultury świątecznej.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by SOKÓŁ (@wojteksokol)

