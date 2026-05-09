Fame ujawniło film z bójki Josefa Bratana z Taazym. „To jest parówa”

Federacja Fame MMA opublikowała nagranie przedstawiające bójkę pomiędzy Josef Bratan a Taazy. Do zdarzenia doszło po głośnej walce Taazy’ego z Alberto podczas gali Fame 25. Materiał szybko wywołał ogromne emocje wśród fanów freak fightów i błyskawicznie zaczął krążyć w mediach społecznościowych.

Skandal podczas walki Alberto z Taazym

Pojedynek Alberto i Taazy’ego był jednym z najgłośniejszych starć gali Fame 25. Od początku towarzyszyły mu ogromne emocje, a konflikt pomiędzy zawodnikami był podgrzewany już na konferencjach prasowych i w mediach społecznościowych.

Największy chaos wybuchł jednak w trakcie samej walki. W pewnym momencie do klatki wbiegł Josef Bratan, brat Alberto, który rzucił się w kierunku streamera. Sytuacja natychmiast wymknęła się spod kontroli, a sędziowie zdecydowali o dyskwalifikacji Alberto. Oficjalnym zwycięzcą walki został Taazy.

Nagrania z incydentu błyskawicznie obiegły internet, a kibice freak fightów zaczęli dyskutować o zachowaniu Josefa Bratana oraz konsekwencjach dla zawodników.

Doszło do bójki na zapleczu

Jak się okazuje, emocje po zakończeniu pojedynku wcale nie opadły. Federacja Fame pokazała teraz kulisy wydarzeń zza sceny. Na opublikowanym materiale widać, że między Josefem Bratanem a Taazym doszło do kolejnej konfrontacji – tym razem już poza klatką.

Według relacji uczestników doszło do rękoczynów i ostrej wymiany ciosów. Po całym zajściu Josef Bratan pojawił się przed kamerą z zakrwawionymi ustami i nie szczędził mocnych słów pod adresem streamera.

– „To jest parówa, na gołe pięści ze szmatą” – powiedział raper tuż po bójce.

Chwilę później wyjaśnił również, skąd wzięła się krew na jego twarzy.

– „Aparatem o usta uderzyłem” – dodał.

Fame opublikowało nagranie dopiero teraz

Choć do całego incydentu doszło na początku kwietnia, federacja zdecydowała się ujawnić nagranie dopiero teraz. Materiał został wykorzystany w produkcji „Dzień z zawodnikiem”, której bohaterem był Josef Bratan.

Film momentalnie wzbudził ogromne zainteresowanie fanów. W komentarzach pojawiły się zarówno głosy krytykujące agresywne zachowanie uczestników, jak i opinie osób twierdzących, że podobne konflikty są nieodłącznym elementem świata freak fightów.

Fani podzieleni po publikacji nagrania

Publikacja filmu ponownie podzieliła internautów. Część widzów uważa, że federacja celowo podsyca konflikty, aby zwiększać popularność wydarzeń i generować viralowe treści. Inni twierdzą jednak, że właśnie tego oczekują od freak fightów — mocnych emocji, chaosu i nieprzewidywalnych sytuacji.

Nie brakuje również opinii, że sytuacja z Fame 25 przekroczyła granice sportowej rywalizacji i pokazała coraz bardziej niebezpieczną stronę internetowych gal walk.