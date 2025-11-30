Doda poleca fanom nowego Bedoesa – „Kamień z serca” trafił w jej serce

W wyjątkowym geście Doda poleca fanom nowy utwór Bedoesa zatytułowany „Kamień z serca”. Zazwyczaj koncentruje się na promowaniu własnej twórczości, jednak tym razem zrobiła wyjątek. Nowy kawałek rapera na tyle jej się spodobał, że zdecydowała się go zarekomendować.

Dlaczego Doda rekomenduje Bedoesa?

Doda powiedziała, że rzadko poleca utwory innych artystów, ale „Kamień z serca” wyjątkowo do niej przemówił. Zdradziła, że w niektórych fragmentach piosenki mogłaby się pod nią podpisać – co wskazuje, że tekst oraz emocje zawarte w numerze rezonują z jej własnym doświadczeniem i wrażliwością.

Doda i Bedoes współpracowali już wcześniej – mają za sobą wspólne utwory, co sprawia, że rekomendacja ma dodatkowy wymiar: to nie tylko pochwała, ale także wyraz szacunku i uznania dla artysty.

Doda poleca nowego Bedoesa #Bedoes #Doda #cgm

♬ oryginalny dźwięk – CGM.PL – CGM.PL

„Kamień z serca” – numer, który już budzi emocje

Nowy singiel Bedoesa miał swoją premierę w piątek, a jego odbiór okazał się bardzo dobry – w dwa dni od premiery na YouTube wyświetlono go ponad półtora miliona razy. Rekomendacja Dody może dodatkowo zwiększyć zasięg i zainteresowanie piosenką, szczególnie wśród słuchaczy, którzy darzą ją zaufaniem.

To także dowód na to, że „Kamień z serca” to kawałek, który łączy pokolenia – trafia zarówno do fanów rapu, jak i tych, którzy śledzą mainstreamową scenę.