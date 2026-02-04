Doda organizuje aukcję charytatywną. Ponad 100 artystów przekazało swoje dzieła

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Doda po raz kolejny udowadnia, że jej miłość do zwierząt jest ogromna. Tym razem artystka wraz z warszawskim domem aukcyjnym Art in House i artystką Joanną Sarapatą organizuje aukcję charytatywną, z której cały dochód zostanie przeznaczony na potrzebujące zwierzęta. W inicjatywę włączyło się ponad 100 artystów, którzy w ciągu kilku dni przekazali swoje prace.

Doda walczy z patoschroniskami i wspiera bezdomne zwierzaki

Od kilku tygodni Doda skupia się na problemie tzw. patoschronisk, a kiedy do Polski dotarły siarczyste mrozy, artystka aktywnie pomagała schroniskom. Wtedy odkryła, że warunki w wielu placówkach są opłakane. Dzięki jej działaniom jedno z takich schronisk zostało zamknięte, a uwaga opinii publicznej skierowała się na pozostałe. Teraz Doda postanowiła pójść o krok dalej i zebrać środki finansowe dla uratowanych zwierząt.

Aukcja charytatywna z udziałem ponad 100 artystów

Aukcja odbędzie się już we wtorek, 10 lutego 2026 roku. Jak zdradziła właścicielka domu aukcyjnego Art in House, Anita Wolszczak-Karasiewicz, inicjatywa zrodziła się z potrzeby serca i zaangażowania artystów.

„Joanna Sarapata wpadła na pomysł, że artyści mogliby się zmobilizować i wystawić na licytację to, co robią najlepiej, swoje prace. Wspólnie z Dodą uznały, że dzięki sztuce można zebrać fundusze dla zwierząt uratowanych ze schroniska” – wyznała Wolszczak-Karasiewicz w rozmowie z Plejadą.

Ponad 100 artystów odpowiedziało na apel i przekazało swoje dzieła na aukcję. Cena wywoławcza każdej pracy zaczyna się od 1 tys. zł, jednak wiele z nich na rynku sztuki jest warta znacznie więcej. Aukcja odbędzie się w formule hybrydowej – zarówno na żywo, jak i online, a Doda nie wyklucza, że poprowadzi część wydarzenia osobiście.

Środki z aukcji przeznaczone na kastrację i sterylizację zwierząt

Organizatorzy podkreślają, że całkowity dochód z aukcji zostanie przeznaczony na pomoc zwierzakom uratowanym ze schronisk. Szacowana kwota minimalna to 100 tysięcy złotych, a środki mają zostać wykorzystane przede wszystkim na kastrację i sterylizację zwierząt, co pozwoli realnie zmniejszyć ich bezdomność.