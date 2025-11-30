Dawid Podsiadło i Artur Rojek prezentują koncertowy teledysk „Peggy Brown” i winylową edycję ZŁOTEJ płyty

W piątek odbyła się premiera koncertowego teledysku „Peggy Brown” w wykonaniu Dawida Podsiadło i Artura Rojka, zarejestrowanego podczas tegorocznego festiwalu ZORZA w Katowicach. Równocześnie do sprzedaży trafiła winylowa edycja ZŁOTEJ płyty, zawierająca zapis wyjątkowego koncertu z 30 sierpnia 2025 roku. Album w wersji CD dostępny jest w sklepach od dwóch tygodni, zdobywając pierwsze miejsce na liście OLIS i osiągając status złotej płyty w dniu premiery.

„Peggy Brown” – kultowy utwór w nowym wydaniu

Wspólne wykonanie utworu „Peggy Brown” było jednym z najbardziej poruszających momentów finałowego dnia festiwalu ZORZA, wspieranego przez T-Mobile. Spotkanie na jednej scenie Dawida Podsiadło i Artura Rojka – dwóch artystów o podobnej wrażliwości – nadało klasycznemu utworowi zespołu Myslovitz zupełnie nową energię i świeżość.

Artur Rojek wspomina:

„To jest jedna z tych piosenek, która zawsze była przebojem, nawet zanim zaczął ją wykonywać zespół Myslovitz. W naszym wykonaniu stała się jeszcze popularniejsza. Dzięki aranżacji, jaką udało nam się stworzyć na ZORZĘ, znowu poczułem w niej świeżość i emocje.”

Reakcje publiczności oraz ogromne zainteresowanie teledyskiem potwierdzają, że duet odnalazł idealną harmonię między klasyką a współczesnym brzmieniem.

Koncertowy zapis – wyjątkowa pamiątka dla fanów

Zarejestrowany w Katowicach koncert był ostatnim występem tego unikalnego projektu, w ramach którego Dawid Podsiadło i Artur Rojek prezentowali piosenki ważne dla ich muzycznej historii – utwory, na których Dawid się wychowywał, oraz klasyki wykonywane niegdyś przez Myslovitz.

Dawid Podsiadło podkreśla wartość wydania koncertowego:

„Cieszę się, że zdecydowaliśmy się nagrać ten koncert i wydać go na płycie. Ta piękna oprawa graficzna, zdjęcia, no i oczywiście muzyka to super pamiątka. Koncertowy teledysk do ‘Peggy’, która była naszym wielkim finałem, dopełnia ten pamiętnik.”

Winylowa edycja ZŁOTEJ płyty stanowi nie tylko hołd dla fanów, ale także unikatową pamiątkę pierwszej edycji festiwalu ZORZA, zachowującą niezapomniane emocje tamtego wieczoru.