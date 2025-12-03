CGM

Chorzów ponownie na mapie koncertowej fanów Dawida

Dawid Podsiadło blisko wyrównania własnego rekordu – właśnie ogłosił kolejny koncert na stadionie!

Foto: D. Jaroszek

Dawid Podsiadło po raz kolejny udowadnia, że jest absolutnym fenomenem polskiej sceny muzycznej. Po pięciu wyprzedanych koncertach na największych stadionach w kraju artysta dokłada kolejną datę do Obrotowy Tour 2026. Już 7 czerwca 2026 roku wystąpi ponownie na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Nowa data i nowa pula biletów

Dodatkowy koncert to odpowiedź na ogromne zainteresowanie i fakt, że bilety na pierwszą chorzowską datę zniknęły błyskawicznie. Pierwsza pula wejściówek na nowy termin pojawi się 5 grudnia o godz. 12:00.

Podsiadło tradycyjnie nie poprzestaje na jednym ogłoszeniu – zapowiedział, że tego dnia fanów czeka „coś jeszcze”, dlatego jego kanały społecznościowe z pewnością warto bacznie obserwować.

Dawid Podsiadło blisko pobicia własnego rekordu

Nowy termin to już szósty stadionowy koncert ogłoszony w ramach Obrotowy Tour 2026. To oznacza, że Dawid zbliża się do rekordu ustanowionego w 2024 roku, kiedy zagrał aż siedem wypełnionych po brzegi koncertów w ramach jednej trasy.

Każde wydarzenie Podsiadły to widowisko na światowym poziomie. Artysta słynie z perfekcyjnej oprawy wizualnej, imponującej produkcji oraz sceny w formule 360°, przygotowanej specjalnie z myślą o tegorocznej odsłonie trasy. Nic dziwnego, że bilety sprzedają się w ciągu zaledwie kilku godzin.

Chorzów ponownie na mapie – po legendarnym finale

Chorzowski Stadion Śląski to wyjątkowe miejsce dla fanów Dawida Podsiadły. To właśnie tutaj podczas finału poprzedniej trasy zgromadził ponad 200 tysięcy osób, a całe wydarzenie zostało profesjonalnie zarejestrowane i trafiło później do kin. Dodatkowy koncert jest więc zarówno ukłonem w stronę fanów, jak i naturalną kontynuacją tego monumentalnego sukcesu.

Pełna lista koncertów Obrotowy Tour 2026

  • 06.06.2026 – Stadion Śląski, Chorzów – SOLD OUT

  • 07.06.2026 –  Stadion Śląski, Chorzów – NOWA DATA!

  • 13.06.2026 – Enea Stadion, Poznań – SOLD OUT

  • 20.06.2026 – Polsat Plus Arena, Gdańsk – SOLD OUT

  • 27.06.2026 – PGE Narodowy, Warszawa – SOLD OUT

  • 28.06.2026 – PGE Narodowy, Warszawa – SOLD OUT

