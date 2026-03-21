Dave Grohl o terapii i życiu po publicznym wyznaniu niewierności. Ponad 70 tygodni pracy nad sobą

Dave Grohl, frontman zespołu Foo Fighters, otworzył się na temat trudnego okresu w swoim życiu po tym, jak publicznie przyznał się do zdrady. Muzyk ujawnił, że od tamtego czasu intensywnie pracuje nad sobą, uczestnicząc w terapii nawet sześć dni w tygodniu.

„Musiałem wszystko wyłączyć” – Grohl o kryzysie

Artysta przyznał w rozmowie z „The Guardian”, że po ujawnieniu informacji o pozamałżeńskim dziecku musiał całkowicie odciąć się od bodźców zewnętrznych i skupić na sobie.

Jak podkreślił, był to moment, w którym „musiał się zatrzymać, usiąść ze sobą i przewartościować swoje życie”. Grohl zaznaczył, że był to proces trudny, ale konieczny.

Intensywna terapia – ponad 70 tygodni pracy nad sobą

Muzyk zdradził, że od ponad 70 tygodni uczestniczy w intensywnej terapii, co przekłada się na ponad 430 sesji. Jak sam przyznał, taka forma pracy nad sobą pomogła mu odzyskać równowagę emocjonalną i lepiej zrozumieć własne decyzje.

Grohl określił terapię jako proces ciągły, który zmienił jego sposób patrzenia na relacje, emocje i presję życia publicznego.

Presja sukcesu i „uzależnienie od osiągnięć”

W wywiadzie lider Foo Fighters odniósł się również do tematu presji sukcesu w branży muzycznej. Przyznał, że przez lata zmagał się z „uzależnieniem od osiągnięć”, co prowadziło do wewnętrznej pustki po osiąganiu kolejnych celów.

Jak wyjaśnił, brak zatrzymania się i refleksji nad sobą mógł przyczynić się do emocjonalnego chaosu, w którym się znalazł.

Relacja z rodziną i próba odbudowy zaufania

Dave Grohl podkreślił, że jego priorytetem jest odbudowa relacji z żoną i dziećmi. W przeszłości artysta mówił, że rodzina stanowi dla niego „kotwicę”, która pozwalała mu zachować równowagę w życiu.

Obecnie stara się naprawić zaufanie i skoncentrować na roli ojca oraz partnera.

Foo Fighters i dalsze plany

Pomimo osobistych trudności, Foo Fighters pozostają aktywni muzycznie. Zespół zapowiedział nowy album oraz kolejne trasy koncertowe w Europie, Ameryce Północnej oraz Australii i Nowej Zelandii.

Nowy materiał ma łączyć energię „starych czasów” z bardziej dojrzałym podejściem do tworzenia muzyki.