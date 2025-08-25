Chris Martin pomógł fanowi oświadczyć się na koncercie Coldplay. Najpierw jednak przeprowadził „kontrolę bezpieczeństwa”

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Podczas piątkowego koncertu Coldplay na Wembley Stadium w Londynie doszło do wyjątkowej chwili. Jeden z fanów, pojawiający się na kiss cam, uniósł tabliczkę z napisem, że chciałby oświadczyć się swojej partnerce stojącej przed nim.

Chris Martin i „podstawowe pytania kontrolne”

Chris Martin zareagował z humorem, ale i ostrożnością na tę sytuację. Zanim pozwolił mężczyźnie na oficjalne oświadczyny, przeprowadził kilka żartobliwych „podstawowych kontroli bezpieczeństwa”. Publiczność wybuchła śmiechem, gdy muzyk zapytał:

– „Czy to na pewno twoja partnerka, a nie czyjaś inna?”

– „Czy jesteście kuzynami albo rodzeństwem?

– Czy nie jesteście przypadkiem sztuczną inteligencją? Jesteście prawdziwymi ludźmi?”

Nawiązanie do „afery kiss cam”

Martin nawiązał w ten sposób do głośnego skandalu z udziałem byłego CEO Astronomer, Andy’ego Byrona, który został przyłapany na zdradzie z Kristin Cabot podczas koncertu Coldplay. Sprawa odbiła się szerokim echem w mediach, a sam Byron złożył rezygnację ze stanowiska.

Happy end na oczach tysięcy fanów

Po serii pytań Chris Martin oddał scenę fanowi. Mężczyzna uklęknął i oświadczył się ukochanej na oczach całego stadionu. Publiczność zobaczyła to na ekranach w ramach kiss cam, a kobieta powiedziała „tak”. Był to jeden z najbardziej wzruszających momentów wieczoru, który szybko stał się viralem w mediach społecznościowych.