Chris Martin pomógł fanowi oświadczyć się na koncercie Coldplay. Najpierw jednak przeprowadził „kontrolę bezpieczeństwa"

Niezwykły moment na Wembley Stadium

2025.08.25

Chris Martin pomógł fanowi oświadczyć się na koncercie Coldplay. Najpierw jednak przeprowadził „kontrolę bezpieczeństwa”

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Podczas piątkowego koncertu Coldplay na Wembley Stadium w Londynie doszło do wyjątkowej chwili. Jeden z fanów, pojawiający się na kiss cam, uniósł tabliczkę z napisem, że chciałby oświadczyć się swojej partnerce stojącej przed nim.

Chris Martin i „podstawowe pytania kontrolne”

Chris Martin zareagował z humorem, ale i ostrożnością na tę sytuację. Zanim pozwolił mężczyźnie na oficjalne oświadczyny, przeprowadził kilka żartobliwych „podstawowych kontroli bezpieczeństwa”. Publiczność wybuchła śmiechem, gdy muzyk zapytał:

– „Czy to na pewno twoja partnerka, a nie czyjaś inna?”

– „Czy jesteście kuzynami albo rodzeństwem?

– Czy nie jesteście przypadkiem sztuczną inteligencją? Jesteście prawdziwymi ludźmi?”

Nawiązanie do „afery kiss cam”

Martin nawiązał w ten sposób do głośnego skandalu z udziałem byłego CEO Astronomer, Andy’ego Byrona, który został przyłapany na zdradzie z Kristin Cabot podczas koncertu Coldplay. Sprawa odbiła się szerokim echem w mediach, a sam Byron złożył rezygnację ze stanowiska.

Happy end na oczach tysięcy fanów

Po serii pytań Chris Martin oddał scenę fanowi. Mężczyzna uklęknął i oświadczył się ukochanej na oczach całego stadionu. Publiczność zobaczyła to na ekranach w ramach kiss cam, a kobieta powiedziała „tak”. Był to jeden z najbardziej wzruszających momentów wieczoru, który szybko stał się viralem w mediach społecznościowych.

