Szukaj
CGM

Co stało się z 3,5 mln zł zebranymi przez Liroya? Raper odpowiada na zarzuty inwestorów

Zbiórka crowdfundingowa i wielkie obietnice

2025.08.24

opublikował:

Co stało się z 3,5 mln zł zebranymi przez Liroya? Raper odpowiada na zarzuty inwestorów

fot. P. Tarasewicz

W 2021 roku Piotr „Liroy” Marzec przeprowadził emisję akcji spółki LiRoyal, której celem było stworzenie biznesu opartego na konopiach. Udało się zebrać 3,5 mln zł, a inwestorzy liczyli na szybki rozwój firmy i duże zyski.

Maciej Pawłowski: „Liroy wykorzystał uprawę, z którą nie miał nic wspólnego”

Wątpliwości wobec przedsięwzięcia pojawiły się szybko. Maciej Pawłowski, aktywista prokonopny, zarzucił raperowi, że promował biznes LiRoyal w miejscu, które nie należało do niego:

„Liroy przyjechał na moją uprawę, odpalił live’a i mówił, że to jego projekt. Nie miał z tym nic wspólnego, a przedstawił to jako swoją inwestycję, wprowadzając ludzi w błąd” – powiedział Pawłowski.

Brak dokumentów i niewyjaśnione środki

Po emisji inwestorzy nie otrzymali dokumentów ofertowych. Wartość akcji wzrosła błyskawicznie z 0,10 zł do 45 zł, co wywindowało wycenę spółki z 100 tys. zł do 45 mln zł. W 2022 roku Liroy ogłosił, że spółka zarobiła 50 mln zł, jednak – jak zauważają media branżowe – „nie zostało to poparte żadnym sprawozdaniem finansowym”.

Weednews.pl: pytania o los 3,5 mln zł

Serwis weednews.pl wskazuje, że LiRoyal wypuściło susz, olejki CBD i CBG oraz inne produkty, a także zainwestowało w marketing. Jednak część zebranych pieniędzy zniknęła z konta, a inwestorzy nie wiedzą, gdzie trafiły. „Na dzień dzisiejszy nie wiadomo, co stało się z pieniędzmi pozyskanymi od akcjonariuszy” – czytamy w raporcie.

Odpowiedź Liroya: „Środki zostały zainwestowane”

Piotr Marzec stanowczo odpiera zarzuty. W swoim oświadczeniu stwierdził:

„Środki zostały zainwestowane w produkcję, materiały, logistykę, zapasy, rozwój kanałów sprzedaży i komunikację. Projekt jest realizowany i nie został porzucony”.

Raper tłumaczy, że spółka napotkała problemy niezależne od niego, takie jak wycofanie się dystrybutora czy kłopoty z jakością u dostawców. Dodał również:

„Rozumiemy rozgoryczenie akcjonariuszy i zobowiązujemy się do wdrożenia transparentnej komunikacji oraz działań naprawczych, aby sprzedaż w końcu ruszyła na pełną skalę”.

Tagi


Popularne newsy

TV Republika zrobiła z Donalda Tuska czarnoskórego rapera, który ma „niemieckie papiery” i łańcuch z napisem KPO
NEWS

TV Republika zrobiła z Donalda Tuska czarnoskórego rapera, który ma „niemieckie papiery” i łańcuch z napisem KPO

Do sieci trafiło nagranie z totalnie nagim Lil Nas X spacerującym po ulicach Los Angeles
NEWS

Do sieci trafiło nagranie z totalnie nagim Lil Nas X spacerującym po ulicach Los Angeles

Viki Gabor chwali się pierwszymi tatuażami po 18. urodzinach
NEWS

Viki Gabor chwali się pierwszymi tatuażami po 18. urodzinach

Ed Sheeran wskazał swoje ulubione albumy rapowe. Gwiazdor jest fanem klasyki
NEWS

Ed Sheeran wskazał swoje ulubione albumy rapowe. Gwiazdor jest fanem klasyki

Rodzina Stanisława Soyki zabrała głos
NEWS

Rodzina Stanisława Soyki zabrała głos

Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie śmierci Stanisława Soyki: Nie ma przesłanek wskazujących na udział osób trzecich
NEWS

Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie śmierci Stanisława Soyki: Nie ma przesłanek wskazujących na udział osób trzecich

Donald Trump nazywa Jacka White’a „wyblakłym przegrywam, która lata świetności ma już za sobą”
NEWS

Donald Trump nazywa Jacka White’a „wyblakłym przegrywam, która lata świetności ma już za sobą”

Polecane

FOTO
Męskie Granie Orkiestra, Zalewski, Brodka, Mystic 30, Igor Herbut, Wiktor Waligóra, Ofelia, Sistars, Błażej Król, Masecki, Przebiśniego, Livka – 23.08.25

Męskie Granie Orkiestra, Zalewski, Brodka, Mystic 30, Igor Herbut, Wik ...

Zdjęcia z finału tegorocznej trasy Męskiego Grania

9 godzin temu

FOTO
Męskie Granie: Zalewski X T.Love, Mrozu, Igo, Myslovitz, Współgłosy, Natalia Szroeder, Łąki Łan, Fisz Emade Tworzywo, Dryskull, Mana, Songbird, Magda Kluz – 22.08.25

Męskie Granie: Zalewski X T.Love, Mrozu, Igo, Myslovitz, Współgłosy, N ...

Zdjęcia z piątkowych koncertów Męskiego Grania na Lotnisku Bemowo

9 godzin temu

CGM
Patti Smith świętuje 50 lat albumu „Horses” – reedycja i trasa koncertowa

Patti Smith świętuje 50 lat albumu „Horses” – reedycja i trasa koncert ...

Patti Smith zapowiedziała trasę koncertową, podczas której wykona album "Horses" w całości

10 godzin temu

CGM
Coldplay oddaje hołd Oasis podczas inauguracji rezydencji na Wembley

Coldplay oddaje hołd Oasis podczas inauguracji rezydencji na Wembley

Rezydencja Coldplay na Wembley - rekordowa seria koncertów

10 godzin temu

CGM
Donald Trump nazywa Jacka White’a „wyblakłym przegrywam, która lata świetności ma już za sobą”

Donald Trump nazywa Jacka White’a „wyblakłym przegrywam, k ...

Ostra wymiana słów na linii Jack White - administracja Trumpa

10 godzin temu

CGM
TV Republika zrobiła z Donalda Tuska czarnoskórego rapera, który ma „niemieckie papiery” i łańcuch z napisem KPO

TV Republika zrobiła z Donalda Tuska czarnoskórego rapera, który ma &# ...

TV Republika znowu wykorzystuje AI, aby ośmieszyć premiera

10 godzin temu