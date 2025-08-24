Co stało się z 3,5 mln zł zebranymi przez Liroya? Raper odpowiada na zarzuty inwestorów

fot. P. Tarasewicz

W 2021 roku Piotr „Liroy” Marzec przeprowadził emisję akcji spółki LiRoyal, której celem było stworzenie biznesu opartego na konopiach. Udało się zebrać 3,5 mln zł, a inwestorzy liczyli na szybki rozwój firmy i duże zyski.

Maciej Pawłowski: „Liroy wykorzystał uprawę, z którą nie miał nic wspólnego”

Wątpliwości wobec przedsięwzięcia pojawiły się szybko. Maciej Pawłowski, aktywista prokonopny, zarzucił raperowi, że promował biznes LiRoyal w miejscu, które nie należało do niego: „Liroy przyjechał na moją uprawę, odpalił live’a i mówił, że to jego projekt. Nie miał z tym nic wspólnego, a przedstawił to jako swoją inwestycję, wprowadzając ludzi w błąd” – powiedział Pawłowski.

Brak dokumentów i niewyjaśnione środki

Po emisji inwestorzy nie otrzymali dokumentów ofertowych. Wartość akcji wzrosła błyskawicznie z 0,10 zł do 45 zł, co wywindowało wycenę spółki z 100 tys. zł do 45 mln zł. W 2022 roku Liroy ogłosił, że spółka zarobiła 50 mln zł, jednak – jak zauważają media branżowe – „nie zostało to poparte żadnym sprawozdaniem finansowym”.

Weednews.pl: pytania o los 3,5 mln zł

Serwis weednews.pl wskazuje, że LiRoyal wypuściło susz, olejki CBD i CBG oraz inne produkty, a także zainwestowało w marketing. Jednak część zebranych pieniędzy zniknęła z konta, a inwestorzy nie wiedzą, gdzie trafiły. „Na dzień dzisiejszy nie wiadomo, co stało się z pieniędzmi pozyskanymi od akcjonariuszy” – czytamy w raporcie.

Odpowiedź Liroya: „Środki zostały zainwestowane”