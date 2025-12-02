Bedoes ze światowym sukcesem. Jego numer wyżej od kawłka Eda Sheerana. Pobił także rekord Maty

Bedoes ponownie udowodnił, że scena hip-hopowa w Polsce może rywalizować z międzynarodowymi gwiazdami. Jego najnowszy singiel „Kamień z serca” zadebiutował na czwartej pozycji globalnego rankingu Spotify Top Songs Debut, wyprzedzając w tym zestawieniu samego Eda Sheerana, który uplasował się na miejscu piątym.

Ten wynik jest sygnałem, że polski rap zyskuje coraz większe znaczenie nie tylko lokalnie, ale także na światowej scenie muzycznej.

Rekordy Spotify – sukces w liczbach

Największe wrażenie zrobiły jednak wyniki w kraju. W ciągu pierwszych 24 godzin od premiery „Kamień z serca” zanotował aż 1 071 642 odtworzeń, co ustanowiło nowy rekord polskiego Spotify.

Poprzedni rekord należał do Maty i jego utworu „JESTEM POJ384NY”, który przy premierze zebrał 854 tys. odsłuchań. Tym samym Bedoes pobił wynik swojego kolegi po fachu i pokazał realną siłę swojej fanbase’u oraz hype’u wokół nowego singla.

Współpraca Bedoesa i Kubi – klucz do sukcesu

Sukces numeru nie byłby możliwy bez współpracy Bedoesa z Kubi, który odpowiadał za produkcję kawałka. To połączenie talentu rapera i doświadczenia producenta przyczyniło się do osiągnięcia tak imponujących wyników streamingowych.Wynik ten pokazuje również, że polski rap może rywalizować na równi z największymi gwiazdami światowej muzyki pop i hip-hopu.