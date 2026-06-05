Paluch i Chris Carson prezentują album PCC 3.0. „Piękny Sen” z Waimą promuje premierowe wydawnictwo

Foto: Bartosz Modrzejewski

Fani polskiego rapu mogą świętować kolejną ważną premierę. Ukazał się długo wyczekiwany album PCC 3.0, będący wspólnym projektem Palucha i Chrisa Carsona. To już trzeci krążek duetu, który konsekwentnie rozwija charakterystyczne brzmienie inspirowane sceną Memphis, dostarczając słuchaczom dopracowany materiał pełen mocnych wersów, klimatycznych produkcji i wyjątkowych gości.

Wraz z premierą albumu światło dzienne ujrzał również singiel „Piękny Sen”, nagrany z udziałem Waimy. Utwór stanowi jedno z najważniejszych ogniw całego wydawnictwa, podkreślając jego przekaz oraz emocjonalny charakter.

„Piękny Sen” – utwór o wdzięczności i spełnieniu

Singiel „Piękny Sen” to opowieść o drodze, jaką przeszli artyści na przestrzeni lat. Paluch, Chris Carson oraz Waima nawiązują do własnych doświadczeń, sukcesów, trudniejszych momentów i wyzwań, które ostatecznie doprowadziły ich do miejsca, w którym znajdują się dziś.

Tekst utworu skupia się na wdzięczności za osiągnięte cele, docenianiu codziennych chwil oraz świadomości, że marzenia, które kiedyś wydawały się odległe, mogą stać się rzeczywistością. „Piękny Sen” jest manifestem dojrzałości, satysfakcji i spojrzenia na życie z perspektywy zdobytych doświadczeń.

PCC 3.0 – kontynuacja memphisowego kierunku

Album PCC 3.0 to drugi projekt Palucha i Chrisa Carsona, który w całości opiera się na charakterystycznych memphisowych inspiracjach. Po bardzo dobrze przyjętym PCC 2.5 artyści ponownie sięgnęli po mroczne, ciężkie i hipnotyzujące brzmienia, które od lat cieszą się ogromną popularnością zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i na polskiej scenie rapowej.

Produkcje Chrisa Carsona doskonale oddają klimat południowego rapu, jednocześnie zachowując nowoczesne podejście do muzyki. Dzięki temu album trafia zarówno do wieloletnich fanów gatunku, jak i młodszych słuchaczy poszukujących świeżego brzmienia.

Goście z różnych pokoleń polskiego rapu

Jednym z największych atutów albumu PCC 3.0 jest starannie dobrany skład gości. Na płycie pojawiają się zarówno uznane legendy polskiej sceny hip-hopowej, jak i przedstawiciele młodego pokolenia raperów.

Wśród zaproszonych artystów znaleźli się między innymi:

Wilku WDZ,

Włodi,

Bedoes 2115,

Kizo,

Kaz Bałagane,

René,

Waima.

Tak szeroki przekrój wykonawców sprawia, że album stanowi interesujące połączenie różnych stylów, doświadczeń oraz muzycznych wrażliwości.

Project Pat na albumie Palucha i Chrisa Carsona

Wyjątkowym wydarzeniem dla fanów gatunku jest obecność Project Pata, legendarnego amerykańskiego rapera kojarzonego z kultowymi wydawnictwami Memphis rapu. Artysta zasłynął dzięki współpracy z Three 6 Mafią oraz udziałowi w wielu klasycznych projektach, które wywarły ogromny wpływ na rozwój współczesnego hip-hopu.

Jego udział w utworze „Side Quest” podkreśla autentyczność inspiracji, które od początku przyświecały twórcom PCC 3.0.

DJ Eprom odpowiada za mistrzowskie skrecze

Na albumie nie zabrakło również klasycznych elementów hip-hopu. Skrecze obecne na krążku zostały przygotowane przez DJ-a Eproma, wielokrotnego mistrza świata turntablismu. Jego udział dodaje projektowi wyjątkowego charakteru i stanowi ukłon w stronę korzeni kultury hip-hopowej.

Dzięki temu PCC 3.0 łączy nowoczesne produkcje z tradycyjnymi elementami gatunku, tworząc spójną i dopracowaną całość.

Album wieńczący 20 lat działalności Palucha

Premiera PCC 3.0 ma szczególne znaczenie również ze względu na jubileusz Palucha. Album stanowi symboliczne zwieńczenie dwóch dekad obecności artysty na polskiej scenie rapowej. Przez 20 lat działalności Paluch wypracował własny styl, zbudował silną pozycję w branży i zgromadził grono wiernych słuchaczy.

Najnowsze wydawnictwo pokazuje, że mimo wieloletniego doświadczenia raper nadal rozwija się artystycznie i nie boi się sięgać po nowe inspiracje.

Tracklista albumu PCC 3.0

Album PCC 3.0 składa się z 14 utworów: