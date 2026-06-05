Cassie odpowiada na pozew męskiej prostytutki. Była partnerka Claytona Howarda ma wspierać wokalistkę w sądowej batalii

Spór prawny związany z wydarzeniami określanymi w mediach jako „freak-offs” nabiera kolejnych wątków. Według najnowszych doniesień amerykańskich mediów była partnerka Claytona Howarda – mężczyzny pozywającego Cassie Venturę i Seana „Diddy’ego” Combsa – miała skontaktować się z zespołem prawnym wokalistki i przekazać informacje dotyczące swojego byłego partnera.

Sprawa budzi duże zainteresowanie opinii publicznej, ponieważ dotyczy jednego z najgłośniejszych postępowań związanych z oskarżeniami wobec Diddy’ego oraz osób z jego najbliższego otoczenia.

Kim jest Clayton Howard?

Clayton Howard należy do osób, które publicznie wystąpiły z roszczeniami wobec Cassie i Diddy’ego. W pozwie złożonym w sądzie federalnym twierdzi, że uczestniczył w organizowanych przez nich spotkaniach o charakterze seksualnym.

Howard utrzymuje również, że w wyniku tych wydarzeń doznał szkód psychicznych oraz innych negatywnych konsekwencji zdrowotnych. Jego zarzuty są częścią szerszego postępowania dotyczącego kontrowersyjnych wydarzeń opisywanych w amerykańskich mediach od wielu miesięcy.

Była partnerka Howarda miała skontaktować się z zespołem Cassie

Według medialnych doniesień Francyna Owens, była partnerka Claytona Howarda, miała przekazać prawnikom Cassie informacje dotyczące historii sporów sądowych swojego byłego partnera.

Kobieta miała twierdzić, że Howard wielokrotnie angażował się w postępowania prawne przeciwko różnym osobom i podmiotom. Informacje te miały zostać wykorzystane przez zespół Cassie w dokumentach procesowych złożonych w sądzie.

Cassie wnosi o oddalenie pozwu

Prawnicy Cassie starają się doprowadzić do oddalenia pozwu, argumentując między innymi, że roszczenia Claytona Howarda są bezpodstawne. W dokumentach sądowych złożonych przez wokalistkę wskazano, że Howard miał w przeszłości uczestniczyć w licznych sporach prawnych.

Obrona Cassie utrzymuje, że działania powoda wpisują się w schemat składania kolejnych pozwów przeciwko różnym osobom i instytucjom. Ostateczna ocena tych argumentów będzie jednak należała do sądu.

W centrum uwagi również wiadomość wysłana do męża Cassie

Jednym z elementów przywoływanych przez prawników Cassie jest wiadomość, którą Howard miał wysłać w 2023 roku do męża wokalistki, Alexa Fine’a.

Według dokumentów cytowanych przez amerykańskie media wiadomość miała zawierać słowa wsparcia po tym, jak Cassie publicznie opowiedziała o swoich doświadczeniach związanych z Diddy’m. Zespół prawny wokalistki wskazuje ten fakt jako argument podważający obecne roszczenia powoda.

Sąd zdecyduje o dalszych losach sprawy

Na obecnym etapie żadna ze stron nie uzyskała prawomocnego rozstrzygnięcia. Zarzuty Claytona Howarda pozostają przedmiotem postępowania, a Cassie stanowczo je kwestionuje.

Dalszy przebieg sprawy zależeć będzie od decyzji sądu oraz materiału dowodowego przedstawionego przez obie strony. W najbliższych miesiącach można spodziewać się kolejnych informacji dotyczących jednego z najgłośniejszych sporów prawnych w amerykańskim show-biznesie.