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Dawid Podsiadło pokazał nowy merch na Obrotowy Tour 2026. Dziś rusza stadionowa trasa!

Nowy merch Dawida Podsiadły do kupienia na koncertach

2026.06.05

opublikował:

okDAWID PODSIADŁO_01_FOT.DANIEL JAROSZEK

Foto: D. Jaroszek

To jeden z najbardziej wyczekiwanych momentów na polskiej scenie muzycznej. Już dziś startuje Obrotowy Tour 2026, największa trasa koncertowa w karierze Dawid Podsiadło. W związku z inauguracją serii stadionowych koncertów artysta przygotował dla fanów kolejną niespodziankę – oficjalnie zaprezentowano pierwsze projekty nowego merchu stworzonego specjalnie na potrzeby trasy.

Premiera kolekcji zbiegła się w czasie z ogromnym zainteresowaniem koncertami oraz najnowszym singlem „Na błysk”, który jest kolejną zapowiedzią nadchodzącego albumu muzyka.

Nowy merch Dawida Podsiadły trafi na koncerty

W mediach społecznościowych pojawiły się pierwsze zdjęcia oficjalnego merchu przygotowanego na Obrotowy Tour 2026. Za projekt odpowiada kreatywna ekipa FNOMN, wspierana przez studio OSOM.

Twórcy kolekcji poinformowali fanów o premierze nowych produktów za pośrednictwem profilu Zorzy.

Nowa linia inspirowana jest estetyką trasy koncertowej i utrzymana została między innymi w charakterystycznym odcieniu określanym jako „obrotowy kobaltowy”. To właśnie ten kolor ma być jednym z głównych motywów wizualnych tegorocznego tournée.

Gdzie kupić merch Obrotowy Tour 2026?

Fani będą mogli zdobyć oficjalny merch podczas koncertów odbywających się w ramach stadionowej trasy. Pierwsza okazja do zakupu pojawi się już podczas inauguracyjnych występów na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Organizatorzy zapowiadają, że w najbliższym czasie pojawią się kolejne informacje dotyczące dostępnych produktów, punktów sprzedaży oraz ewentualnej dystrybucji internetowej.

Biorąc pod uwagę popularność Dawida Podsiadły oraz zainteresowanie trasą, wiele osób spodziewa się, że część produktów może szybko zniknąć ze sprzedaży.

 

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„Na błysk” zapowiada nową płytę Dawida Podsiadły

Kilka dni przed startem trasy artysta opublikował singiel „Na błysk”, który jest drugą oficjalną zapowiedzią nowego albumu. Wcześniej słuchacze mogli poznać utwór „Sezon”, będący pierwszym sygnałem nadchodzących muzycznych zmian.

Dawid Podsiadło podkreśla, że jest wyjątkowo zadowolony z materiału przygotowanego na nową płytę. Według muzyka album ma zawierać utwory, które będą towarzyszyć słuchaczom w różnych momentach życia i wzmacniać emocje związane z codziennymi doświadczeniami.

Tobias Kuhn ponownie współpracuje z Dawidem Podsiadłą

Za produkcję singla „Na błysk” odpowiada Tobias Kuhn, który współpracował już wcześniej z Dawidem Podsiadłą przy utworze „Pięknie płyniesz”.

Nowa kompozycja utrzymana jest w charakterystycznym stylu artysty, łącząc emocjonalne teksty, nowoczesne brzmienie i chwytliwe melodie. Wielu fanów zwraca uwagę, że utwór może być wskazówką dotyczącą kierunku, w jakim podąży cały nadchodzący album.

Obrotowy Tour 2026 wyprzedany niemal do ostatniego miejsca

Stadionowa trasa Dawida Podsiadły już teraz należy do największych wydarzeń muzycznych 2026 roku. Wszystkie koncerty cieszą się ogromnym zainteresowaniem, a udostępniane dodatkowe pule biletów znikają w błyskawicznym tempie.

Terminy koncertów Obrotowy Tour 2026:

  • 6 czerwca 2026 – Stadion Śląski, Chorzów
  • 7 czerwca 2026 – Stadion Śląski, Chorzów
  • 13 czerwca 2026 – Enea Stadion, Poznań
  • 20 czerwca 2026 – Polsat Plus Arena Gdańsk
  • 27 czerwca 2026 – PGE Narodowy, Warszawa
  • 28 czerwca 2026 – PGE Narodowy, Warszawa

Nowa płyta Dawida Podsiadły coraz bliżej

Choć szczegóły dotyczące albumu wciąż pozostają tajemnicą, kolejne premiery pokazują, że artysta przygotowuje jeden z najważniejszych projektów w swojej karierze. Sam Dawid Podsiadło przyznaje, że słuchacze mogą spodziewać się jeszcze kilku niespodzianek związanych z nowym wydawnictwem.

Po rekordowej sprzedaży biletów i sukcesach poprzednich albumów oczekiwania wobec nowego materiału są ogromne. Wszystko wskazuje jednak na to, że zarówno nowa muzyka, jak i Obrotowy Tour 2026 mogą stać się jednym z najgłośniejszych wydarzeń muzycznych roku.

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