Dawid Podsiadło pokazał nowy merch na Obrotowy Tour 2026. Dziś rusza stadionowa trasa!

Foto: D. Jaroszek

To jeden z najbardziej wyczekiwanych momentów na polskiej scenie muzycznej. Już dziś startuje Obrotowy Tour 2026, największa trasa koncertowa w karierze Dawid Podsiadło. W związku z inauguracją serii stadionowych koncertów artysta przygotował dla fanów kolejną niespodziankę – oficjalnie zaprezentowano pierwsze projekty nowego merchu stworzonego specjalnie na potrzeby trasy.

Premiera kolekcji zbiegła się w czasie z ogromnym zainteresowaniem koncertami oraz najnowszym singlem „Na błysk”, który jest kolejną zapowiedzią nadchodzącego albumu muzyka.

Nowy merch Dawida Podsiadły trafi na koncerty

W mediach społecznościowych pojawiły się pierwsze zdjęcia oficjalnego merchu przygotowanego na Obrotowy Tour 2026. Za projekt odpowiada kreatywna ekipa FNOMN, wspierana przez studio OSOM.

Twórcy kolekcji poinformowali fanów o premierze nowych produktów za pośrednictwem profilu Zorzy.

Nowa linia inspirowana jest estetyką trasy koncertowej i utrzymana została między innymi w charakterystycznym odcieniu określanym jako „obrotowy kobaltowy”. To właśnie ten kolor ma być jednym z głównych motywów wizualnych tegorocznego tournée.

Gdzie kupić merch Obrotowy Tour 2026?

Fani będą mogli zdobyć oficjalny merch podczas koncertów odbywających się w ramach stadionowej trasy. Pierwsza okazja do zakupu pojawi się już podczas inauguracyjnych występów na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Organizatorzy zapowiadają, że w najbliższym czasie pojawią się kolejne informacje dotyczące dostępnych produktów, punktów sprzedaży oraz ewentualnej dystrybucji internetowej.

Biorąc pod uwagę popularność Dawida Podsiadły oraz zainteresowanie trasą, wiele osób spodziewa się, że część produktów może szybko zniknąć ze sprzedaży.