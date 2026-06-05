Szpaku idzie w ślady Bedoesa i nagrywa z Na.tiii diss na raka. „Nigdzie się nie wybieram (przysięgam)” to muzyczny manifest walki z rakiem

Po ogromnym sukcesie inicjatywy z udziałem Bedoesa 2115 przyszedł czas na kolejnego reprezentanta polskiego rapu. Szpaku i Na.tiii zaprezentowali wspólny utwór „Nigdzie się nie wybieram (przysięgam)”, który powstał we współpracy z fundacją Cancer Fighters. To poruszający projekt mający na celu wsparcie osób zmagających się z chorobami nowotworowymi oraz zwiększenie świadomości społecznej na temat codziennej walki pacjentów onkologicznych.

Dochód z utworu zostanie w całości przeznaczony na działalność fundacji i pomoc dzieciom oraz dorosłym walczącym z nowotworami.

„Nigdzie się nie wybieram (przysięgam)” – utwór dedykowany osobom chorym na raka

Na kanale GUGU i 2115 Label zadebiutował teledysk do numeru „Nigdzie się nie wybieram (przysięgam)”, który już od pierwszych godzin po premierze wzbudził ogromne emocje wśród słuchaczy. Utwór niesie silny przekaz nadziei, determinacji i wiary w zwycięstwo nad chorobą.

Projekt został dedykowany wszystkim osobom zmagającym się z nowotworami oraz ich bliskim. Zarówno tekst, jak i warstwa wizualna mają przypominać, że walka z chorobą wymaga ogromnej siły, ale nie musi być prowadzona w samotności.

Kim jest Na.tiii?

W utworze obok Szpaka pojawia się Na.tiii, czyli Natalia – podopieczna fundacji Cancer Fighters, która od kilku lat zmaga się z chorobą nowotworową. To właśnie jej słowa otwierają nagranie i nadają mu wyjątkowo osobisty charakter.

– „Jestem Natalia i choruję od 6 lat. Wygram to” – mówi na początku utworu.

Dziewczynka jest dobrze znana części internetowej społeczności. Widzowie mogli zobaczyć ją między innymi podczas koncertu Szpaka transmitowanego w trakcie popularnego streamu Łatwoganga. Jej historia stała się symbolem odwagi i niezłomności w walce z chorobą.

Kubi Producent odpowiada za warstwę muzyczną

Za produkcję muzyczną numeru odpowiada Kubi Producent, który stworzył emocjonalne tło dla przekazu zawartego w utworze. Kompozycja łączy nowoczesne brzmienie z refleksyjnym klimatem, dzięki czemu doskonale podkreśla tematykę walki z nowotworami oraz osobiste historie bohaterów projektu.

Muzyka stanowi ważny element przekazu, budując atmosferę nadziei, determinacji i wsparcia.

Płyta Cancer Fighters zyskuje coraz większy rozgłos

Akcja muzyczna realizowana przez fundację Cancer Fighters rozpoczęła się miesiąc wcześniej za sprawą utworu „Ciągle tutaj jestem”, nagranego przez Bedoesa 2115 i Maję Mecan. Numer szybko stał się internetowym fenomenem, zdobywając miliony odsłon i docierając do szerokiego grona odbiorców.

Po zaledwie miesiącu od premiery utwór zgromadził około 10 milionów wyświetleń na YouTube, stając się jednym z najgłośniejszych społecznych projektów muzycznych ostatnich miesięcy. Wokół akcji narodził się również dziewięciodniowy stream Łatwoganga, który przyciągnął tysiące widzów i pomógł nagłośnić działalność fundacji.

Polscy raperzy wspierają walkę z nowotworami

Projekt Cancer Fighters pokazuje, jak dużą siłę może mieć muzyka w działaniach społecznych i charytatywnych. Coraz więcej artystów angażuje się w inicjatywy mające na celu wsparcie osób chorych oraz ich rodzin.

Szpaku, podobnie jak wcześniej Bedoes 2115, wykorzystuje swoją popularność, by zwrócić uwagę na problem chorób nowotworowych i zachęcić fanów do wsparcia fundacji. Dzięki takim działaniom temat walki z rakiem trafia do milionów odbiorców, a osoby potrzebujące mogą liczyć na realną pomoc.

„Nigdzie się nie wybieram” niesie ważne przesłanie

Nowy utwór Szpaka i Na.tiii to przede wszystkim ważny głos wsparcia dla wszystkich osób walczących z nowotworami. „Nigdzie się nie wybieram (przysięgam)” przypomina o sile, determinacji i nadziei, które pomagają przetrwać nawet najtrudniejsze momenty.

Projekt Cancer Fighters rozwija się z każdym kolejnym wydawnictwem, a zaangażowanie polskich artystów pokazuje, że muzyka może być skutecznym narzędziem niesienia pomocy i budowania społecznej świadomości.