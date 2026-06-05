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Madonna zmieniła Time Square w dancefloor. Gwiazda zaskoczyła fanów niezapowiedzianym koncertem w Nowym Jorku

Niespodziewany występ Madonny w sercu Nowego Jorku

2026.06.05

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Madonna 2026 ig

Madonna po raz kolejny udowodniła, że potrafi przyciągnąć uwagę całego świata. Królowa Popu zamieniła nowojorski Times Square w ogromny parkiet taneczny, organizując niespodziewany koncert dla fanów i przypadkowych przechodniów.

Wydarzenie odbyło się w ramach obchodów Miesiąca Dumy (Pride Month) i było jednocześnie elementem promocji nadchodzącego albumu Confessions II, którego premiera została zaplanowana na 3 lipca 2026 roku.

Times Square zamienił się w wielką imprezę

Legendarny plac w centrum Nowego Jorku wypełnił się fanami, którzy tłumnie zgromadzili się pod sceną po pojawieniu się informacji o niespodziewanym występie artystki. Wielkie ekrany otaczające Times Square prezentowały materiały związane z historią ruchu LGBTQ+ oraz archiwalne zdjęcia z marszów i protestów na rzecz równości.

Madonna pojawiła się na podwyższonej scenie udekorowanej półprzezroczystą różowo-fioletową tkaniną, nawiązującą do estetyki okładki nowego albumu. Całość stworzyła widowisko wpisujące się w charakter zarówno nowej ery artystycznej wokalistki, jak i obchodów Pride Month.

Madonna wykonała nowe i kultowe przeboje

Podczas około trzydziestominutowego koncertu publiczność mogła usłyszeć zarówno premierowe utwory, jak i największe klasyki z repertuaru gwiazdy.

Wśród wykonanych piosenek znalazł się między innymi singiel Bring Your Love, nagrany wspólnie z Sabrina Carpenter. Nie zabrakło także jednego z najbardziej rozpoznawalnych hitów Madonny – Hung Up, który porwał zgromadzony tłum do wspólnej zabawy.

Fani przez cały występ nagrywali koncert telefonami, a nagrania błyskawicznie trafiły do mediów społecznościowych.

Specjalny koncert z okazji Pride Month

Wydarzenie zostało przygotowane z okazji Pride Month i miało podkreślać wieloletnie zaangażowanie Madonny we wspieranie społeczności LGBTQ+. Artystka od dekad uchodzi za jedną z najważniejszych ikon popkultury wspierających prawa osób LGBTQ+.

Podczas koncertu wyświetlano materiały przypominające historię ruchu oraz najważniejsze momenty walki o równość na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat.

„Happy Pride!” – Madonna zakończyła koncert specjalnym przesłaniem

Na zakończenie występu Madonna zwróciła się bezpośrednio do zgromadzonych fanów.

Artystka podziękowała publiczności za obecność i złożyła życzenia z okazji Pride Month, po czym opuściła scenę przy gromkich brawach uczestników wydarzenia.

Krótki, ale efektowny koncert stał się jednym z najgłośniejszych muzycznych wydarzeń tygodnia w Nowym Jorku.

 

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„Confessions II” coraz bliżej premiery

Niespodziewany koncert jest kolejnym elementem kampanii promującej album „Confessions II”. Wydawnictwo ma nawiązywać do stylistyki tanecznej, z której Madonna słynęła w największych momentach swojej kariery.

Po entuzjastycznej reakcji fanów na Times Square można przypuszczać, że oczekiwania wobec nowej płyty są ogromne. Wszystko wskazuje na to, że Królowa Popu przygotowuje jeden z najważniejszych muzycznych powrotów 2026 roku.

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