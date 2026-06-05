Madonna zmieniła Time Square w dancefloor. Gwiazda zaskoczyła fanów niezapowiedzianym koncertem w Nowym Jorku

Madonna po raz kolejny udowodniła, że potrafi przyciągnąć uwagę całego świata. Królowa Popu zamieniła nowojorski Times Square w ogromny parkiet taneczny, organizując niespodziewany koncert dla fanów i przypadkowych przechodniów.

Wydarzenie odbyło się w ramach obchodów Miesiąca Dumy (Pride Month) i było jednocześnie elementem promocji nadchodzącego albumu Confessions II, którego premiera została zaplanowana na 3 lipca 2026 roku.

Times Square zamienił się w wielką imprezę

Legendarny plac w centrum Nowego Jorku wypełnił się fanami, którzy tłumnie zgromadzili się pod sceną po pojawieniu się informacji o niespodziewanym występie artystki. Wielkie ekrany otaczające Times Square prezentowały materiały związane z historią ruchu LGBTQ+ oraz archiwalne zdjęcia z marszów i protestów na rzecz równości.

Madonna pojawiła się na podwyższonej scenie udekorowanej półprzezroczystą różowo-fioletową tkaniną, nawiązującą do estetyki okładki nowego albumu. Całość stworzyła widowisko wpisujące się w charakter zarówno nowej ery artystycznej wokalistki, jak i obchodów Pride Month.