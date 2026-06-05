Malik Montana: „Układy polityczne to jest mafia. Jak u Rydzyka pod domem Maybach”

Malik Montana po raz kolejny udowadnia, że należy do najbardziej konsekwentnych i aktywnych raperów na polskiej scenie rapowej. Rregularnie dostarcza fanom nowe premiery, a jego kolejne utwory szybko zdobywają popularność w serwisach streamingowych i mediach społecznościowych.

Tym razem do sieci trafił singiel „BEZ LISTY”, który utrzymany jest w charakterystycznym dla Malika Montany ulicznym i bezkompromisowym stylu. Numer już od pierwszych odsłuchów zwraca uwagę mocnym brzmieniem oraz energią, z której artysta jest doskonale znany.

„BEZ LISTY” to powrót do hardkorowego brzmienia

Najnowszy utwór Malika Montany to propozycja skierowana przede wszystkim do fanów ulicznego rapu. „BEZ LISTY” opiera się na ciężkim bicie, wyrazistych wersach i klimacie, który od lat stanowi jeden z fundamentów twórczości założyciela GM2L.

Raper nie odchodzi od swojej sprawdzonej formuły, stawiając na autentyczność i charakterystyczny styl, który przyniósł mu ogromną popularność. Efektem jest dynamiczny numer, który ma szansę stać się kolejnym mocnym punktem w jego bogatej dyskografii.

TYK gościnnie w nowym numerze Malika Montany

Gościnnie w utworze pojawia się TYK, dwujęzyczny raper pochodzący z Londynu. Artysta wnosi do numeru międzynarodowy charakter i świeżą energię, która doskonale współgra z estetyką Malika Montany.

Fani zwracają uwagę na bardzo dobrą chemię pomiędzy wykonawcami. Obaj artyści naturalnie uzupełniają się na bicie, tworząc spójny i efektowny duet. To kolejny przykład współpracy Malika z zagranicznymi reprezentantami sceny rapowej, którzy dobrze odnajdują się w jego muzycznym świecie.

Malik Montana konsekwentnie buduje serię hitów

Ostatnie miesiące pokazują, że Malik Montana znajduje się w wyjątkowo dobrej formie. Artysta regularnie publikuje nowe utwory, które szybko zdobywają wysokie pozycje na platformach streamingowych oraz trafiają do najpopularniejszych playlist.

Jego strategia oparta na systematycznych premierach pozwala utrzymywać stały kontakt z fanami i nieustannie podgrzewać zainteresowanie kolejnymi projektami. „BEZ LISTY” jest kolejnym dowodem na to, że raper doskonale wie, czego oczekują jego słuchacze.