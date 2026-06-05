Opole 2026: Znamy zwycięzców koncertu „Debiuty”. Karolina Charko i zespół 21 Gram triumfują

Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu rozpoczął się na dobre. Jednym z najbardziej wyczekiwanych punktów programu był tradycyjny koncert „Debiuty”, który od lat stanowi szansę dla młodych i utalentowanych artystów na zaprezentowanie się przed szeroką publicznością oraz przedstawicielami branży muzycznej.

Podczas tegorocznej edycji na scenie legendarnego Amfiteatru Tysiąclecia wystąpiło dziesięciu wykonawców walczących o prestiżowe nagrody i uznanie widzów.

Karolina Charko zdobyła nagrodę im. Anny Jantar

Najważniejsze wyróżnienie wieczoru, czyli Nagroda im. Anny Jantar, trafiło do Karoliny Charko. Artystka zachwyciła jury swoim występem i otrzymała również nagrodę finansową w wysokości 30 tysięcy złotych.

Zwycięstwo w konkursie „Debiuty” to dla wielu wykonawców przepustka do dalszej kariery na polskiej scenie muzycznej. W przeszłości właśnie w Opolu swoje pierwsze sukcesy świętowało wielu późniejszych gwiazd polskiej muzyki.

Triumf Karoliny Charko może okazać się jednym z najważniejszych momentów w jej dotychczasowej działalności artystycznej.

Publiczność wybrała zespół 21 Gram

Oprócz nagrody głównej przyznano również Nagrodę Publiczności, o której decydowali widzowie. To wyróżnienie przypadło zespołowi 21 Gram, który zdobył największe uznanie publiczności zgromadzonej przed telewizorami i w opolskim amfiteatrze.

Grupa otrzymała także nagrodę finansową w wysokości 20 tysięcy złotych. Sukces zespołu pokazuje, że ich występ wywołał szczególne emocje i spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem słuchaczy.

Kto wystąpił podczas „Debiutów” w Opolu 2026?

W tegorocznym konkursie „Debiuty” udział wzięło dziesięciu wykonawców reprezentujących różne gatunki muzyczne i style artystyczne.

Na scenie zaprezentowali się:

Martyna Baranowska,

Jacko Brango,

Sara Girgis,

Michał Grobelny,

Ola Kędra,

Karolina Charko,

Julia Wasilewska,

Maja Oleśków,

Małgorzata Boć,

zespół 21 Gram.

Wśród uczestników znaleźli się także laureaci programu „Szansa na Sukces. Opole 2026” oraz zwycięzcy Opolskich Eliminacji do Debiutów.

Gwiazdy wspierały młodych artystów

Wieczór poprowadzili Gabi Drzewiecka, Ralph Kaminski oraz Artur Orzech i Agnieszka Woźniak – Starak, którzy przez cały koncert wspierali uczestników i wprowadzali publiczność w atmosferę muzycznej rywalizacji.

Nie zabrakło również gości specjalnych oraz licznych atrakcji przygotowanych dla widzów śledzących wydarzenie zarówno na miejscu, jak i przed ekranami telewizorów.

Debiuty od lat odkrywają nowe talenty

Koncert „Debiuty” od wielu lat pozostaje jednym z najważniejszych wydarzeń Festiwalu w Opolu. To właśnie tutaj swoją drogę do ogólnopolskiej popularności rozpoczynali artyści, którzy później stawali się gwiazdami polskiej sceny muzycznej.

Dla uczestników konkursu występ na opolskiej scenie jest nie tylko szansą na zdobycie nagrody, ale również możliwością zaprezentowania swojej twórczości milionom widzów.

Opole 2026 dopiero się rozkręca

Choć koncert „Debiuty” jest już za nami, przed fanami muzyki jeszcze wiele festiwalowych emocji. W kolejnych dniach odbędą się między innymi koncerty „Premier”, jubileusze znanych artystów oraz specjalne wydarzenia przygotowane z okazji 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.

Tegoroczna edycja już od pierwszego dnia dostarczyła wielu emocji, a zwycięstwo Karoliny Charko i zespołu 21 Gram z pewnością będzie jednym z najważniejszych wspomnień festiwalu Opole 2026.