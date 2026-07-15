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Bad Bunny podbił PGE Narodowy. Warszawa na jeden wieczór stała się stolicą latynoskiej kultury

Polskie gwiazdy również bawiły się na koncercie Bad Bunny'ego

2026.07.15

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Bad Bunny foto_piotr_tarasewicz-8

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Pierwszy koncert Bad Bunny’ego w Polsce przeszedł do historii. Portorykański artysta wystąpił na PGE Narodowym w Warszawie w ramach trasy Debí Tirar Más Fotos World Tour, gromadząc dziesiątki tysięcy fanów z całej Europy i Ameryki Łacińskiej. Wielu uczestników uznało wydarzenie za jedno z najlepszych muzycznych widowisk ostatnich lat.

Pierwszy koncert Bad Bunny’ego w Polsce przyciągnął tłumy

Od godzin porannych okolice PGE Narodowego wypełniały się fanami ubranymi w kolorowe stroje, z flagami Portoryko, Hiszpanii, Kolumbii, Brazylii czy Argentyny. Dla wielu osób był to nie tylko koncert, ale również święto kultury latynoskiej.

Warszawa na jeden dzień zamieniła się w stolicę latynoskiej muzyki. W tłumie dominował język hiszpański, a wielu uczestników specjalnie przyleciało do Polski z innych krajów, aby zobaczyć jedyny koncert artysty w tej części Europy.

Widowisko na światowym poziomie

Bad Bunny rozpoczął koncert w efektowny sposób, stawiając nie tylko na swoje największe przeboje, ale również na muzykę mocno zakorzenioną w kulturze Portoryko. Na scenie pojawili się muzycy grający na żywo, tancerze salsy oraz imponująca oprawa wizualna.

Nie było to typowe stadionowe show oparte wyłącznie na efektach specjalnych. Artysta postawił na muzykę, taniec oraz emocjonalną więź z publicznością.

Fani byli zachwyceni energią koncertu

Uczestnicy imprezy podkreślali niesamowitą atmosferę, ogromną energię oraz kontakt Bad Bunny’ego z publicznością. Duże emocje wywołał moment, gdy artysta podszedł pod barierki, podpisywał płyty i witał się z fanami. Wielu uczestników uznało tę chwilę za jeden z najpiękniejszych momentów całego koncertu.

Pojawiały się komentarze określające występ jako „najlepszy koncert życia”, „światowy poziom” czy „największą imprezę tego lata”.

Polskie gwiazdy również bawiły się na koncercie Bad Bunny’ego

Koncert Bad Bunny’ego na PGE Narodowym przyciągnął nie tylko tysiące fanów z Polski i zagranicy, ale także osoby znane z polskiego świata muzyki, mediów i internetu. Wśród publiczności pojawiłą się Robert Lewandowski, Anna Lewandowska, Julia Wieniawa, Maffashion, Bedoes, Maciej Musiałowski, Reni Jusis, Łatwogang, Fagata, Maciej Kurzajewski, Magda Tarnowska, MIU, Kuqe czy Hanna Tarnau.

Obecność znanych twarzy tylko potwierdziła, jak dużym wydarzeniem był pierwszy występ portorykańskiego artysty w Polsce. Dla wielu osób koncert stał się jednym z najważniejszych wydarzeń muzycznych tego lata, przyciągając zarówno wieloletnich fanów latynoskiej muzyki, jak i przedstawicieli polskiego show-biznesu.

Warszawa na jeden dzień stała się stolicą latynoskiej kultury

Na stadionie można było zobaczyć flagi wielu państw Ameryki Łacińskiej oraz Europy, a w okolicach stadionu dominował język hiszpański. Dla wielu osób koncert był czymś więcej niż wydarzeniem muzycznym – stał się spotkaniem różnych kultur oraz fanów, którzy przyjechali do Warszawy z wielu zakątków świata.

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