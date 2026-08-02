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Gimper ujawnił głosówki z udziałem Fagaty. Nowe nagrania wskazują na to, że rapująca influencerka spiskowała przeciwko swojej przyjaciółce

"Brakuje mi słów, żeby opisać zachowanie Fagaty"

2026.08.02

opublikował:

Fagata Ig 2926 h

Gimperem opublikował nagrania głosowe, które – jak twierdzi – mają rzucać nowe światło na sprawę dotyczącą relacji między Fagatą, Masza Graczykowska oraz mężczyzną, z którym obie przebywały w przeszłości na wakacjach.

Gimper opublikował nowe materiały

Na swoim kanale Gimper udostępnił nagrania, które – według jego relacji – otrzymał od mężczyzny pojawiającego się w tej historii. Twórca twierdzi, że rozmowy dotyczą sytuacji, o której od pewnego czasu głośno jest w mediach społecznościowych.

Z opublikowanych materiałów wynika, że Fagata miała skontaktować się z mężczyzną po tym, jak Masza Graczykowska zapowiedziała publikację filmu dotyczącego rzekomego gwałtu. Przypomnijmy, że wcześniej to właśnie Fagata przekonywała Maszę, że mężczyzna zwałcił ją, jak Masza była odurzona alkoholem.

W nagraniu słychać Fagatę mówiącą, że chodzi właśnie o niego. Gdy mężczyzna zaprzecza, aby doszło do przestępstwa, rapująca influencerka odpowiada słowami: „No tak, ja o tym wiem”.

Gimper komentuje ujawnione nagrania

Po publikacji materiałów Gimper odniósł się do ich treści. Jego zdaniem nagrania stoją w sprzeczności z wcześniejszymi relacjami przedstawianymi w tej sprawie.

Twórca stwierdził, że jeśli nagrania są autentyczne, sytuacja budzi wiele pytań i trudno mu zrozumieć zachowanie influencerki.

– Brakuje mi słów, żeby opisać zachowanie Fagaty – skomentował.

Sprawa nadal budzi kontrowersje

Opublikowane przez Gimpera materiały wywołały szeroką dyskusję w mediach społecznościowych. Należy jednak podkreślić, że autentyczność nagrań oraz ich pełny kontekst nie zostały niezależnie zweryfikowane. Przedstawiają one wersję wydarzeń prezentowaną przez Gimpera i osoby, od której – jak twierdzi – otrzymał materiały.

Na razie Fagata nie odniosła się publicznie do ujawnionych głosówek ani do zarzutów formułowanych po ich publikacji.

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