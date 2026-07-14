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Fagata ma nowego chłopaka. To raper dopiero co zwolniony z francuskiego aresztu

Para ma się spotykać od około czterech miesięcy

2026.07.14

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Fagata IG 2026

Foto: @fagataaa

Jak donosi Pudelek, Fagata jest zakochana. Influencerka i raperka związała się z raperem Nafasem, a według doniesień para spotyka się od około czterech miesięcy. O ich relacji zrobiło się głośno po publikacji zdjęć z wspólnej imprezy oraz wakacyjnych fotografii udostępnionych w mediach społecznościowych.

Kim jest Nafas?

Nafas to raper związany z uliczną sceną hip-hopową oraz projektem USKC, który współtworzy z OG Enzo. Artyści działają w nurcie drill i street rapu, a rozpoznawalność przyniósł im m.in. utwór „Princesa De Favela”, wydany pod szyldem Eastern Block Klan.

Zatrzymanie we Francji

Według informacji, które pojawiały się w mediach społecznościowych oraz internetowych relacjach, Nafas i OG Enzo udali się do Hiszpanii, aby wyjaśnić konflikt z innym raperem, Dzigim. Podczas podróży zostali jednak zatrzymani na terenie Francji przez tamtejszą policję i trafili do aresztu. Szczegóły interwencji służb oraz przyczyny zatrzymania nie zostały oficjalnie wyjaśnione, dlatego okoliczności całej sprawy pozostają niejasne.

Fagata i Nafas są razem od kilku miesięcy

Jak podają media, Fagata i Nafas tworzą parę od około czterech miesięcy. Choć początkowo nie komentowali swojej relacji, coraz częściej pokazują się razem. Raper opublikował również wspólne zdjęcia z wakacyjnego wyjazdu, co tylko podsyciło spekulacje na temat ich związku.

Dla Fagaty jest to kolejny głośny związek, który wzbudza zainteresowanie internautów. Wcześniej media rozpisywały się o jej relacjach z innymi influencerami i zawodnikami freak fightów.

 

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