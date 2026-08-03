Bedoes oddał fance swojego Rolexa podczas koncertu. „Nie musisz go nosić, możesz go sprzedać. Dziękuję za wsparcie”

fot. P. Tarasewicz / @piotr_tarasewicz

Podczas koncertu na festiwalu Rap Południe w Bielsku-Białej doszło do sytuacji, która zaskoczyła wszystkich. Raper postanowił nagrodzić jedną z fanek za jej ogromne zaangażowanie, oddając jej swojego Rolexa. Kilka godzin później opublikował w mediach społecznościowych emocjonalny wpis, w którym wyjaśnił motywy swojej decyzji.

Bedoes zauważył fankę podczas koncertu

Bedoes wystąpił na imprezie Rap Południe w Bielsku-Białej. W trakcie koncertu zwrócił uwagę na dziewczynę stojącą pod sceną, która od początku do końca śpiewała z nim każdy utwór. Jej zaangażowanie zrobiło na artyście ogromne wrażenie.

W pewnym momencie raper przerwał koncert i zwrócił się bezpośrednio do fanki. Oświadczył, że chce przekazać jej swojego Rolexa. Podkreślił przy tym, że nie musi zatrzymywać zegarka na pamiątkę.

– Nie musisz go nosić, możesz go sprzedać – powiedział ze sceny.

Do luksusowego zegarka Bedoes dołączył również koszulkę, w której chwilę wcześniej występował. Fanka nie kryła wzruszenia. Na nagraniach, które błyskawicznie obiegły media społecznościowe, słychać, jak krzyczy w stronę rapera: „Kocham cię”.

Poruszające oświadczenie po koncercie

Po zakończeniu koncertu Bedoes opublikował na Instagramie relację, w której ponownie zwrócił się do dziewczyny. Poprosił ją, aby bez żadnych wyrzutów sumienia sprzedała otrzymanego Rolexa i przeznaczyła pieniądze na spełnienie swoich marzeń.

„Dziękuję Bielsko. Do dziewczyny której oddałem Rolexa – proszę spienięż go bez wyrzutów sumienia i kup coś fajnego lub poleć na wakacje. Do chłopaków z 2115 – przepraszam, że oddałem jednego z pięciu Rolexów ale tak trzeba było zrobić. Nie oddawajcie swoich to będziecie mieli pamiątki po mnie na kiedyś. Do Was – nigdy nie przestanę być Wam wdzięczny i tej wdzięczności pokazywać. Dziękuję, że mogę dzięki Wam żyć wymarzonym życiem.”

Bedoes przeprosił ekipę 2115

We wpisie raper zwrócił się również do członków kolektywu 2115. Przyznał, że oddanie jednego z pięciu posiadanych Rolexów było spontaniczną decyzją, ale nie żałuje swojego gestu.

Jednocześnie zaapelował do kolegów, aby zachowali swoje zegarki, ponieważ w przyszłości mogą stać się dla nich wyjątkową pamiątką.

Gest wdzięczności wobec fanów

Bedoes podkreślił, że cały gest był wyrazem szacunku wobec fanów. To właśnie dzięki ich wsparciu może dziś realizować swoje marzenia i występować na największych scenach w Polsce. Nie ukrywał, że osoby, które od lat towarzyszą mu podczas koncertów i znają każdy tekst jego utworów, mają ogromny wpływ na jego karierę.

Nagrania z przekazania Rolexa szybko zdobyły popularność w mediach społecznościowych, a wielu internautów uznało zachowanie rapera za jeden z najbardziej szczerych i wzruszających momentów tegorocznych koncertów.