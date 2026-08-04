Michał Wiśniewski zaśpiewa dla Mandaryny w „Tańcu z Gwiazdami”? Muzyk rozwiał wszelkie wątpliwości

Powrót Michała Wiśniewskiego i Mandaryny ponownie przyciąga uwagę fanów. Po tym, jak para potwierdziła, że po blisko 20 latach znów jest razem, zainteresowanie ich życiem prywatnym i zawodowym znacząco wzrosło. Nic dziwnego, że wraz z udziałem Mandaryny w nowej edycji „Tańca z Gwiazdami” pojawiło się pytanie, czy lider Ich Troje pojawi się na parkiecie w roli wokalisty.

Michał Wiśniewski o występie u boku Mandaryny

Podczas jednego z ostatnich koncertów Michał Wiśniewski odniósł się do spekulacji dotyczących programu Polsatu. Artysta przyznał, że wiele osób pyta go, czy zaśpiewa podczas jednego z występów Mandaryny.

Muzyk z humorem wyjaśnił jednak, że nie zamierza pojawić się na parkiecie.

„To by oznaczało błyskawiczne odpadnięcie”

Wiśniewski przypomniał, że w przeszłości już kilkukrotnie występował w „Tańcu z Gwiazdami” jako gość muzyczny.

– Nie wiem, czy wiecie, ale ja byłem w „Tańcu z Gwiazdami” trzy razy. Oczywiście nie tańczyć. Śpiewałem „A wszystko to, bo ciebie kocham”, „Zawsze z tobą chciałbym być” – powiedział ze sceny.

Chwilę później dodał żartobliwie, że każda para, dla której śpiewał, odpadała z programu. Z tego powodu nie chce ryzykować podobnego scenariusza w przypadku Mandaryny.

– Wszyscy pytają mnie, czy zaśpiewam dla Mandaryny. Nie, nie zaśpiewam. To by oznaczało błyskawiczne odpadnięcie z konkursu – stwierdził z uśmiechem.

Powrót Mandaryny i Michała Wiśniewskiego zaskoczył fanów

Informacja o ponownym związku Michała Wiśniewskiego i Mandaryny była jedną z największych niespodzianek tego lata. Byli małżonkowie, którzy rozwiedli się w 2006 roku, ogłosili, że po niemal dwóch dekadach postanowili dać sobie drugą szansę.

Od tamtej pory para regularnie pojawia się razem publicznie, a ich wspólne zdjęcia i nagrania wzbudzają duże zainteresowanie w mediach społecznościowych.

Mandaryna zatańczy w nowej edycji „Tańca z Gwiazdami”

Jesienią Mandaryna będzie walczyć o Kryształową Kulę w nowej edycji „Tańca z Gwiazdami”. Widzowie z pewnością będą uważnie śledzić nie tylko jej taneczne postępy, ale także wsparcie, jakie otrzyma od Michała Wiśniewskiego.

Choć artysta wykluczył swój występ wokalny podczas choreografii partnerki, wszystko wskazuje na to, że będzie kibicował jej z widowni i wspierał ją poza parkietem.