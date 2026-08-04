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Trueman rozpoczyna akcję #FreeSentino. Menedżer twierdzi, że booker rapera działa na jego szkodę

Blaze otrzymał 48 godzin

2026.08.04

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Trueman Sentino2026 ig

W otoczeniu Sentino zrobiło się gorąco. Trueman, menedżer rapera i właściciel jego katalogu muzycznego, publicznie skrytykował działania bookera odpowiedzialnego za organizację koncertów artysty. Ogłosił akcję #FreeSentino i dał Blaze’owi 48 godzin na przedstawienie planu naprawczego.

Trueman krytykuje organizację koncertów Sentino

W opublikowanym oświadczeniu Trueman zarzucił Blaze’owi brak profesjonalizmu i niewłaściwe zarządzanie trasą koncertową Sentino. Jego zdaniem obecny sposób organizacji występów negatywnie wpływa na wizerunek rapera i prowadzi do kolejnych problemów.

Menedżer twierdzi, że booker koncentruje się przede wszystkim na kwestiach finansowych, zamiast zadbać o odpowiednią organizację koncertów.

Problemy podczas występów

Trueman wskazał, że w ostatnim czasie doszło do kilku sytuacji, które odbiły się szerokim echem wśród fanów. W swoim wpisie wspomniał m.in. o koncertach rozpoczynających się z wielogodzinnym opóźnieniem oraz incydencie, podczas którego Sentino został obrzucony jajkami.

Zdaniem menedżera takie wydarzenia wynikają z błędów organizacyjnych i nie powinny mieć miejsca w przypadku artysty tej klasy.

Akcja #FreeSentino

W odpowiedzi na narastające problemy Trueman zainicjował akcję #FreeSentino, która – jak przekonuje – ma doprowadzić do zmian w organizacji koncertów rapera.

Według niego Sentino powinien współpracować z doświadczonym bookerem, który zapewni profesjonalną obsługę trasy i wyeliminuje sytuacje wpływające negatywnie na odbiór artysty.

Blaze otrzymał 48 godzin

Na krytyce się nie skończyło. Trueman wystosował do Blaze’a ultimatum, dając mu 48 godzin na przedstawienie nowego planu działania oraz propozycji rozwiązania obecnych problemów.

Menedżer zapowiedział, że jeśli nie otrzyma satysfakcjonującej odpowiedzi, rozpocznie otwarty konflikt z bookerem i podejmie kolejne działania mające doprowadzić do zmian.

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