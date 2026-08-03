Wiemy, ile zarobią jurorzy nowego sezonu „Disco Star”. Skolim ponownie najlepiej opłacany

Jesienią na antenę Polsatu powróci kolejny sezon programu „Disco Star”. W fotelach jurorskich do tej pory zasiadały dobrze znane gwiazdy disco polo: Skolim, Magdalena Narożna, Marcin Miller oraz Zenek Martyniuk. Pudelek ustalił, jakie wynagrodzenie otrzymają za udział w nowej edycji muzycznego show.

Skolim zarobi najwięcej

Z informacji Pudelka wynika, że najwyższą gażę ponownie wynegocjował Skolim. Artysta, który od kilku sezonów należy do najgorętszych nazwisk na polskiej scenie disco polo, ma otrzymać 50 tysięcy złotych za udział w nowej edycji programu.

Nieco niższe wynagrodzenie trafi do Zenka Martyniuka oraz Marcina Millera. Obaj jurorzy mają otrzymać po 40 tysięcy złotych.

Najniższą stawkę w tym gronie wynegocjowała Magdalena Narożna, której honorarium ma wynieść 30 tysięcy złotych.

Udział w programie to nie tylko pieniądze

Choć kwoty robią wrażenie, w przypadku Skolima udział w „Disco Star” ma mieć przede wszystkim wymiar wizerunkowy. Latem wokalista regularnie koncertuje w całej Polsce, często grając nawet kilka występów jednego dnia.

Jak słyszymy od osoby związanej z produkcją: